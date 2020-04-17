Мы переехали на новую планету. Какой должна стать наша жизнь после окончания ЧП

Самое страшное и пагубное в кризисный момент — это паника и неразбериха. Именно поэтому мы все смотрим на своих лидеров в ожидании каких-то точек опоры, и хоть какой-то уверенности, что вместе мы все разрулим.

Предпринимательская деятельность, по сути своей, всегда сопряжена с рисками, и определенной степенью неопределённости, где, лавируя, бизнесмены выискивают моменты, которые можно взять за константы. В сегодняшнем мире можно говорить, что вся наша жизнь, рынки, цены на нефть и геополитическая ситуация — в постоянном изменении. Но кризис, вызванный общемировой эпидемией COVID-19, конечно в разряде экстремальных, и тут придется искать и реализовывать экстремальные решения.

К сожалению, мы часто — и данный кризис не исключение, сталкиваемся с обычным ”авось пронесет”. Еще десять лет назад ученые предупреждали о возможности мутирования SARS-вируса в условиях содержания животных в маленьких клетках. Но в связи с уменьшением финансирования науки, исследования были приостановлены. Зато теперь некоторые пытаются рисковать жизнями людей, чтобы испытывать наскоро созданные вакцины.

В нашей дигитальной стране уже давно есть и свои разработанные платформы для дистанционного обучения, и неимоверное количество решений по всему миру, но как показали первые недели после закрытия школ — мы не учились, и не пытались использовать эти возможности. Мы все равно считали разбивание дня на 45-минутные разнотемовые кусочки идеальной структурой.

Магазины не чувствовали необходимости развивать электронную коммерцию и логистические решения — а при кризисе не справились с спросом на подобный формат.

Можно перечислять долго, где мы были не готовы, поэтому сегодня приоритетным должно стать создание подушки безопасности для выхода из кризиса. Что будет после того, как чрезвычайное положение закончится, а с ним и временные компенсации заработного фонда, льготные кредиты? Какими этапами будут открываться границы, когда люди смогут куда-то выезжать и путешествовать? По каким схемам дети будут возвращаться в школы? На эти вопросы может, и однозначно должно отвечать правительство. Насколько быстро двигались документы по введению ЧС, так же скоро и четко должны появляться решения о выходе из него. Пускай будут альтернативные планы, но однозначные, чтобы мы понимали, что страна, то есть мы, в надежных руках и головах.