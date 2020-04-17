Мы переехали на новую планету. Какой должна стать наша жизнь после окончания ЧП(1)
Руководитель Prototron Яна Будковская — о том, как мы могли подготовиться к кризису. Но не сделали этого. И какие уроки нам следует немедленно извлечь.
Руководитель Prototron Яна Будковская — о том, как мы могли подготовиться к кризису. Но не сделали этого. И какие уроки нам следует немедленно извлечь.
Самое страшное и пагубное в кризисный момент — это паника и неразбериха. Именно поэтому мы все смотрим на своих лидеров в ожидании каких-то точек опоры, и хоть какой-то уверенности, что вместе мы все разрулим.
Предпринимательская деятельность, по сути своей, всегда сопряжена с рисками, и определенной степенью неопределённости, где, лавируя, бизнесмены выискивают моменты, которые можно взять за константы. В сегодняшнем мире можно говорить, что вся наша жизнь, рынки, цены на нефть и геополитическая ситуация — в постоянном изменении. Но кризис, вызванный общемировой эпидемией COVID-19, конечно в разряде экстремальных, и тут придется искать и реализовывать экстремальные решения.
К сожалению, мы часто — и данный кризис не исключение, сталкиваемся с обычным ”авось пронесет”. Еще десять лет назад ученые предупреждали о возможности мутирования SARS-вируса в условиях содержания животных в маленьких клетках. Но в связи с уменьшением финансирования науки, исследования были приостановлены. Зато теперь некоторые пытаются рисковать жизнями людей, чтобы испытывать наскоро созданные вакцины.
В нашей дигитальной стране уже давно есть и свои разработанные платформы для дистанционного обучения, и неимоверное количество решений по всему миру, но как показали первые недели после закрытия школ — мы не учились, и не пытались использовать эти возможности. Мы все равно считали разбивание дня на 45-минутные разнотемовые кусочки идеальной структурой.
Магазины не чувствовали необходимости развивать электронную коммерцию и логистические решения — а при кризисе не справились с спросом на подобный формат.
Можно перечислять долго, где мы были не готовы, поэтому сегодня приоритетным должно стать создание подушки безопасности для выхода из кризиса. Что будет после того, как чрезвычайное положение закончится, а с ним и временные компенсации заработного фонда, льготные кредиты? Какими этапами будут открываться границы, когда люди смогут куда-то выезжать и путешествовать? По каким схемам дети будут возвращаться в школы? На эти вопросы может, и однозначно должно отвечать правительство. Насколько быстро двигались документы по введению ЧС, так же скоро и четко должны появляться решения о выходе из него. Пускай будут альтернативные планы, но однозначные, чтобы мы понимали, что страна, то есть мы, в надежных руках и головах.
Работая и в публичном секторе, и в бизнесе, и в сфере стартапов — я давно убеждена, что наш главный ресурс — это человек. Вкладывая в чувство безопасности и стабильности, мы можем способствовать более креативной, продуктивной и предприимчивой деятельности. Задача государства и есть создание и сохранение чувства уверенности, что завтра будет все, по крайней мере, не хуже.
Все возможные усилия необходимо направить на обеспечения образования и детей, и взрослых, потому что это единственное обеспечение будущего, ни в коем случае нельзя допустить ”поколения Covid-19”, которое упустило что-то в образовании или не сумело нормально окончить школу.
Обеспечить нормальное финансирование науки, чтобы быть более информированными и готовыми к пандемическим кризисам, а они будут. Сегодняшние технологии позволяют создавать симуляции различных сценариев при кризисах и после, и мне хочется надеется, что результаты подобных исследований уже на столах людей, принимающих решения.
Наладить доверительное сотрудничество государственного аппарата, бизнес-сектора и научного сообщества — как сейчас, мы прямо ждем мнения и прогнозов от ученых, мы проводим опросы и исследования секторов промышленности, даются оценки и прогнозы. На базе фактических данных и исследований и необходимо строить стратегии и регуляции при кризисных ситуациях.
И самое главное — государство должно стать главным заказчиком товаров и услуг у наших предпринимателей, а также как можно скорее восстановить покупательскую способность населения.
Если мы решаем, что маски — это социальная норма, то дайте разрешение и заказ местным фирмам. Дайте четкие указания, какими маски должны быть, чтобы местные дизайнеры и другие предприниматели могли начать их производство!
Если не хватает в школах компьютеров — дайте возможность предпринимателям помочь ресурсами; помогите покрыть зарплаты специалистов дав им не просто компенсации, но и дополнительную возможность помочь тем, кто в этом нуждается.
Необходимо стимулировать внутренний туризм, чтобы как можно скорее восстановить работу отелей, внутригосударственного транспортного сообщения, точек общепита и т. д.
К сожалению, некоторые фирмы не переживут кризис, но хочется надеяться, что таких будет меньшинство. Иногда кризис учит развиваться лучше, чем постепенные изменения. Как писала выше — бизнес живет в условиях постоянных перемен, и то, в чем нуждался клиент вчера, на завтра он и даром не захочет. Поэтому только прислушиваясь к своей целевой группе, отвечая их реальным нуждам, можно будет выстоять кризис. И если школьные будни, обычный ход здравоохранения восстановятся достаточно быстро, то экономический и социальный кризис могут быть затяжными.
Мне понравилось мнение, что чрезвычайное положение и дальнейший кризис лучше воспринимать как новую реальность, как будто мы все переехали на другую планету — и теперь нам надо привыкать учиться тут жить. При таком сравнении быстрее приходит осознание необходимости сплоченности и четкого плана, оптимального использования ресурсов и вложения в обустройство нового порядка.
Кризис показывает, насколько мы умеем все собраться и работать на один результат. Насколько мы умеем понимать и доверять друг другу. Как от любого лидера — в фирме или в правительстве — мы ждем четкого плана. Хотя бы уверенности, что и когда мы делаем.
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