Муниципальные и районные газеты по-прежнему важны для информирования населения
Депутат Таллиннского Городского Собрания Юлия Тимербулатова (Центристская партия) рассказывает, почему так важны муниципальные и районные газеты.
Депутат Таллиннского Городского Собрания Юлия Тимербулатова (Центристская партия) рассказывает, почему так важны муниципальные и районные газеты.
Таллиннская оппозиция ”пролила свет” на то, сколько город тратит на печатные издания для информирования населения. И рассказала об этом, начиная с использования фраз вроде ”расходы разбухли”, ”растет урон окружающей среде”, ”крайне цинично”, а заканчивая выводом, что ”чтение новостей по большей части переехало в интернет”. Поскольку я категорично не согласна с такими тезисами и самой постановкой вопроса, объясню, почему так важны муниципальные и районные газеты.
Слова ”пролила свет” я намеренно взяла в кавычки. Можно, конечно, пафосно заявить, что ”нам удалось выяснить, что расходы на бумажные издания в Таллинне выросли до 1,59 млн евро в год”. Но ведь это секрет Полишинеля — открытые данные, которые мэрия готова предоставить по первому же запросу.
Теперь о деньгах. Тут ведь тоже — смотря как преподнести. В том же пресс-сообщении оппозиционный депутат Кайдо Кукк пишет, что совокупные тиражи газет Pealinn и ”Столица” составляют 132 тысячи экземпляров, а районных газет — еще 219 тысяч.
И правда: у Postimees сейчас тираж в районе 34 тысяч, у Õhtuleht — чуть больше, у Eesti Päevaleht и ”МК-Эстонии” — по 12 тысяч, у Eesti Ekspress — 23 тысячи. И если посмотреть, сколько стоит издание этих газет, то любой знающий человек подтвердит вам, что городу удается это делать относительно недорого.
Да и если пересчитать общую сумму на душу населения, то получится, что на каждого жителя Таллинна приходится меньше 4 евро в год. Чуть больше 30 центов в месяц. Так что, мне кажется, тут важнее говорить не о деньгах, а о содержании.
Если не они, то кто?
Журналисты центральных СМИ любят высокомерно подтрунивать над мелкими районными изданиями и темами, которые там преимущественно затрагиваются. Слышала как один мэтр иронично говорил: мол, про что им еще писать, разве что где-то трубу прорвало, мы это называем ”г**но и пар”.
По сути, так ведь оно и есть. Но если эти, простите, ”г**но и пар” под вашими окнами, то вам надо знать, в чем причина, надолго ли проблема и когда ее устранят. А в крупных СМИ такая тема новостной порог не преодолеет. Поэтому районные издания востребованы у населения, их читают и даже сохраняют на время или вырезают отдельные публикации, если, к примеру, там идет речь о плане мероприятий на ближайшее время или даны полезные контакты на все случаи жизни. Вот если бы такие газеты занимались большой политикой или сообщали бы мировые новости, в них действительно не было бы смысла.
Я живу в Пыхья-Таллинне и ежемесячно получаю в свой почтовый ящик газету Põhja-Tallinna Sõnumid. Возьмем последний, ноябрьский номер. Там нет ни слова, ни о выборах президента США, ни про отставку министра внутренних дел Марта Хельме, ни про готовящийся референдум по вопросу определения брака. Даже про принятие бюджета Таллинна там не пишут, потому что об этом было много сказано в других изданиях.
Зато никто другой, кроме Põhja-Tallinna Sõnumid, не написал про тропу здоровья Мериместа, парк Казе, условия ознакомления с детальной планировкой на Кольде пуйестеэ или про сбор опасных отходов в этом районе. И мне как жителю Пыхья-Таллинна действительно важно узнать, где я смогу следующей весной совершать утренние пробежки или куда могу наконец совершенно бесплатно и по всем правилам выбросить старую микроволновку, которая лишь занимает место на кухне.
Отдельные перегибы и неожиданные плюсы
Да, бывали перегибы, когда в одном номере какой-нибудь районной газеты можно было насчитать до 7-8 фотографий старейшины. Однако когда последний раз реформист Кристен Михал попытался укорить в этом главу Мустамяэ Лаури Лаатса, то газета Õhtuleht (вовсе не рупор Центристской партии!) тут же выдала ответку: будучи у власти в Таллинне, Партия реформ порой грешила ровно тем же.
Например, в ноябре 2004 года на восьми страницах Nõmme sõnumid имя Ханно Певкура упоминалось семь раз. Да и сам Михал перед парламентскими выборами 2003 года, будучи старейшиной Кесклинна, стал размещать большой портрет на первой полосе районной газеты.
Но если кто потрудится сделать контент-анализ столичных изданий за последнее время, то, уверена, убедится в том, что такой проблемы сегодня не стоит. Да, в уже упомянутой газете Põhja-Tallinna Sõnumid есть колонка старейшины Пеэтера Ярвелайда, но ведь это совершенно логично, что глава района обращается напрямую к жителям. И ведь даже не на первой полосе!
И что еще важно: информация в районных изданиях дублируется на двух языках, и она совершенно идентична на русском и эстонском. Это ”наш ответ Чемберлену” по поводу извечного нарратива о том, что политики дают разную информацию эстонской и русской части общества. Тут действительно можно играть в ”Найди десять отличий”, и задание будет чертовски сложным, потому что отличий, кроме языковых, нет.
К тому же — мне доводилось об этом неоднократно слышать — некоторые даже используют подобные издания для изучения и совершенствования языка. Поскольку тексты и заголовки идентичны, то это удобный способ проверить себя или узнать новые слова. Побочный эффект, конечно. Но приятный бонус.
При чем тут экология?
Рассуждать же на эту тему с точки зрения экологии и ”зеленого” мышления, как предложил оппозиционный депутат горсобрания Кайдо Кукк, на мой взгляд, вообще неуместно.
Во-первых, газеты в Эстонии печатаются на бумаге, производимой из вторсырья. И потом вся использованная газетная бумага точно так же отправляется на вторичную переработку. Что уже — признак ”зеленого” подхода.
Во-вторых, утверждение о том, что интернет-издания оставляют меньший экологический след очень спорные, если принять во внимание, сколько нужно одной только электроэнергии потратить, чтобы сайт работал, обновлялся, а люди читали опубликованные там новости. Рассудить тут могут только ученые со своими расчетами и выкладками. И то сомнительно, что мы получим исчерпывающий ответ.
Точно так же бьются сторонники электрического транспорта с приверженцами традиционного топлива. Экологический след, оставляемый электромобилями, в точности не подсчитан, и скептики говорят, что если брать во внимание еще и вопросы утилизации литиевых аккумуляторов, то он получится едва ли не больше, чем у дизельных и бензиновых машин. Впрочем, это уже другая тема.
Старикам везде у нас почет
Ну и, наконец, о новостях в интернете. Доказано, что при чтении новостей в интернете осмысление прочитанного происходит медленнее, прочитывается меньше статей, чем тогда, когда в руках газета. Вы замечали, что в сети часто забываете, зачем вообще кликнули на ту или иную ссылку и порой не понимаете, как попали на какую-то страницу, которая вообще никак не связана с первичной целью захода в интернет?
Что бы ни говорили о скорой смерти печатных изданий как таковых, в обозримом будущем это вряд ли случится. Привычка читать именно на бумаге все же жива у людей старшего поколения, и о них ни в коем случае нельзя забывать.
Да и мне самой — поймала себя на мысли — зачастую куда удобнее воспринимать информацию из газеты, а не с монитора. И я до сих пор пользуюсь ежедневником, куда записываю от руки. Может быть, это неправильно, неудобно, несовременно. Но мне так удобнее. Как многим людям удобно, привычно и комфортно читать газеты. Так что рано отправлять печатные издания на свалку истории, тем более с сомнительной аргументацией.
NB! Редакция может не разделять мнение автора.
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