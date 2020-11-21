Муниципальные и районные газеты по-прежнему важны для информирования населения

Таллиннская оппозиция ”пролила свет” на то, сколько город тратит на печатные издания для информирования населения. И рассказала об этом, начиная с использования фраз вроде ”расходы разбухли”, ”растет урон окружающей среде”, ”крайне цинично”, а заканчивая выводом, что ”чтение новостей по большей части переехало в интернет”. Поскольку я категорично не согласна с такими тезисами и самой постановкой вопроса, объясню, почему так важны муниципальные и районные газеты.

Слова ”пролила свет” я намеренно взяла в кавычки. Можно, конечно, пафосно заявить, что ”нам удалось выяснить, что расходы на бумажные издания в Таллинне выросли до 1,59 млн евро в год”. Но ведь это секрет Полишинеля — открытые данные, которые мэрия готова предоставить по первому же запросу.

Теперь о деньгах. Тут ведь тоже — смотря как преподнести. В том же пресс-сообщении оппозиционный депутат Кайдо Кукк пишет, что совокупные тиражи газет Pealinn и ”Столица” составляют 132 тысячи экземпляров, а районных газет — еще 219 тысяч.

И правда: у Postimees сейчас тираж в районе 34 тысяч, у Õhtuleht — чуть больше, у Eesti Päevaleht и ”МК-Эстонии” — по 12 тысяч, у Eesti Ekspress — 23 тысячи. И если посмотреть, сколько стоит издание этих газет, то любой знающий человек подтвердит вам, что городу удается это делать относительно недорого.

Да и если пересчитать общую сумму на душу населения, то получится, что на каждого жителя Таллинна приходится меньше 4 евро в год. Чуть больше 30 центов в месяц. Так что, мне кажется, тут важнее говорить не о деньгах, а о содержании.

Если не они, то кто?

Журналисты центральных СМИ любят высокомерно подтрунивать над мелкими районными изданиями и темами, которые там преимущественно затрагиваются. Слышала как один мэтр иронично говорил: мол, про что им еще писать, разве что где-то трубу прорвало, мы это называем ”г**но и пар”.

По сути, так ведь оно и есть. Но если эти, простите, ”г**но и пар” под вашими окнами, то вам надо знать, в чем причина, надолго ли проблема и когда ее устранят. А в крупных СМИ такая тема новостной порог не преодолеет. Поэтому районные издания востребованы у населения, их читают и даже сохраняют на время или вырезают отдельные публикации, если, к примеру, там идет речь о плане мероприятий на ближайшее время или даны полезные контакты на все случаи жизни. Вот если бы такие газеты занимались большой политикой или сообщали бы мировые новости, в них действительно не было бы смысла.