Мой Высоцкий

В нашей семье был проигрыватель ”Вега”, ну знаете, такой, совмещенный с радиоприемником и двумя небольшими динамиками. В одном из отсеков серванта (стенку мы купили позже) плотным строем стояли граммпластинки. Всех сейчас, конечно, не упомню. Сколько мне тогда было? Лет пять-шесть, наверное. Особое место в этом отсеке занимал Высоцкий, две маленькие мягкие пластинки, синяя и красная, купленные, наверное, еще до моего рождения. С каждой стороны — по паре песен.

Были и другие записи Высоцкого — и диск с Мариной Влади, и пластинка с цветной обложкой и синей надписью ”Высоцкий” и собрание ”На концертах Владимира Высоцкого”, такие, кажется, были у всех. Я хорошо помню, как эта коллекция росла (”На концертах…” стали выходить в эпоху перестройки), и как я ждал каждый новый винил.

Каждую пластинку мы с братом переслушали десятки раз. А поскольку мы, и как и всякие дети, не всегда были аккуратны, то скоро папа начал писать на обложках ”испорчена”. Впрочем, в нашей семье портили пластинки не только мы с братом. Про книги говорят, зачитана до дыр. Мы свои пластинки заслушивали до глубоких царапин.

Как-то в детском саду читали стихи. Нет, это был не утренник, а просто какой-то ”смотр талантов” в группе. Я решил удивить всех и спел ”Пародию на плохой детектив” про мистера Джона Ланкастера Пека, который порочил советскую действительность и вербовал доверчивых граждан. Тогда я не понимал ни иронии песни, ни странного слова ”театрмхат”. К счастью, воспитательница знала о жизни больше меня и на словах ”меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел” мое пение было завершено. Одногруппники так и не узнали развязки.

В середине 90-х у нас появился видеомагнитофон и я начал скопом смотреть голливудское кино. Не то, что показывали в челябинских видеосалонах, а ”Однажды в Америке”, ”Таксиста”, ”Крестного отца”… И вот как-то (кажется, на легкоатлетических сборах после отбоя - самое подходящее время) мы заспорили с приятелем, кто же круче, как актер: Владимир Высоцкий или Роберт де Ниро. Я, конечно, был за Высоцкого. Выходило довольно глупо, но я был отчаян.