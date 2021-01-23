"Мои современники и лично я не будем жить в свободной России". Мнение уральской журналистки о митингах в поддержку Навального

На днях разговаривала по этому поводу со своим отцом. Он транслировал мысль: ”Что исправишь этими митингами? Чиновники перестанут воровать вагонами? У наших людей это в крови — воровать. Куда-то исчезнут „крыши” в силовых структурах, закрывающие глаза на самые мерзкие преступления? Одни „крыши” исчезнут — появятся другие. Поэтому нужно просто смириться”. Да, в этом есть своя правда.

Знаете, в этом есть что-то от замученной всеми ”русской ментальности”. Мол, мы особенные: да, мы пьяницы, мы воры, мы любим халяву, но зато у нас душа широкая! Поэтому наши чиновники коррумпированы, потому что они не могут пойти против своей природы и настоящей русской души.

Я не иду на шествие 23 января из-за самой личности Алексея Навального. Я не ”за” него, но я симпатизирую его деятельности. Я не уверена, что я проголосую за него, если вдруг его допустят когда-нибудь до президентских выборов, хотя все может быть. Никто из нас, обычных людей, не знает, кто такой на самом деле Навальный и каковы его цели. Агент Кремля? Засланец Госдепа? Чуть ли не единственный в своем роде честный политик? Есть только предположения, все они более или менее аргументированные, но все же лично я не могу сформулировать своей четкой позиции

И я не пойду на шествие, как призывал сам Алексей Навальный, ”за себя”. Я почти уверена, что акция протеста 23 января ничего не изменит, это слишком политизированное мероприятие, на него не выйдет столько народа, как за сквер.

Я пойду на шествие, потому что задерживать людей так, как сделали это с Алексеем Навальным, — недопустимо

Именно в эту субботу не произойдет революции, Навального не выпустят из СИЗО, Путин не признается, что у него есть дворец в Геленджике и не подаст в отставку. Я считаю, что мои современники и лично я не будем жить в свободной России — ей, скорее всего, далеко до этого.

Однако такие акции протеста — это небольшой, но шаг. Если не делать и его, то давайте обрубим абсолютно все оппозиционные начинания вплоть до разговоров на кухне и разборок в комментариях в Twitter и на Facebook.