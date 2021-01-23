23.01.2021, 12:20

"Мои современники и лично я не будем жить в свободной России". Мнение уральской журналистки о митингах в поддержку Навального

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Инна Малышева
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"Мои современники и лично я не будем жить в свободной России". Мнение уральской журналистки о митингах в поддержку Навального
Фото: Celestino Arce/ZUMAPRESS.com

Журналист Znak.com Инна Малышева написала колонку, почему она идет на протесты без журналистского удостоверения и жилетки с надписью PRESS.

На днях разговаривала по этому поводу со своим отцом. Он транслировал мысль: ”Что исправишь этими митингами? Чиновники перестанут воровать вагонами? У наших людей это в крови — воровать. Куда-то исчезнут „крыши” в силовых структурах, закрывающие глаза на самые мерзкие преступления? Одни „крыши” исчезнут — появятся другие. Поэтому нужно просто смириться”. Да, в этом есть своя правда.

Знаете, в этом есть что-то от замученной всеми ”русской ментальности”. Мол, мы особенные: да, мы пьяницы, мы воры, мы любим халяву, но зато у нас душа широкая! Поэтому наши чиновники коррумпированы, потому что они не могут пойти против своей природы и настоящей русской души.

Я не иду на шествие 23 января из-за самой личности Алексея Навального. Я не ”за” него, но я симпатизирую его деятельности. Я не уверена, что я проголосую за него, если вдруг его допустят когда-нибудь до президентских выборов, хотя все может быть. Никто из нас, обычных людей, не знает, кто такой на самом деле Навальный и каковы его цели. Агент Кремля? Засланец Госдепа? Чуть ли не единственный в своем роде честный политик? Есть только предположения, все они более или менее аргументированные, но все же лично я не могу сформулировать своей четкой позиции

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И я не пойду на шествие, как призывал сам Алексей Навальный, ”за себя”. Я почти уверена, что акция протеста 23 января ничего не изменит, это слишком политизированное мероприятие, на него не выйдет столько народа, как за сквер.

Я пойду на шествие, потому что задерживать людей так, как сделали это с Алексеем Навальным, — недопустимо

Именно в эту субботу не произойдет революции, Навального не выпустят из СИЗО, Путин не признается, что у него есть дворец в Геленджике и не подаст в отставку. Я считаю, что мои современники и лично я не будем жить в свободной России — ей, скорее всего, далеко до этого.

Однако такие акции протеста — это небольшой, но шаг. Если не делать и его, то давайте обрубим абсолютно все оппозиционные начинания вплоть до разговоров на кухне и разборок в комментариях в Twitter и на Facebook.

Я пойду на шествие, потому что задерживать людей так, как сделали это с Алексеем Навальным (то есть с цирком и конями), — недопустимо. Пойду, потому что убивать людей, да еще и запрещенным во всем мире оружием, да еще и по политическим мотивам, — тоже недопустимо. Нельзя судить людей так, как судили на этой неделе Навального.

Ведь дело не только в нем, жертвой Молоха стал не только он, таких людей тысячи, просто за них никто не вступается, к сожалению.

Да, скорее всего, завтра мы ничего не изменим, а просто получим люлей на морозе минус 30. Но так мы сделаем хоть что-то, пусть даже для собственного самоутешения. Однако это шаг, который приведет к большему, я верю.

Редакция может не разделять мнение автора.

23 января 2021 года по всей России проходят протесты в поддержку Алексея Навального. Следить за ходом событий можно ЗДЕСЬ.

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