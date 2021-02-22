Мнение: Жители Маарду платят здоровьем и жизнями за бездействие местной власти

Пару месяцев назад оппозиция Горсобрания Маарду ударила в набат: город в беде! Эпидемия коронавируса приобретает угрожающие масштабы, а власть не шевелится: медучреждения не готовы к работе в условиях кризиса, адекватных мер по борьбе с вирусом СOVID-19 не предпринимается, население брошено на произвол судьбы, именно об этом было заявлено оппозиционными депутатами Маардуского Горсобрания Николаем Дегтяренко и Юлией Виллемсон, как на онлайн заседениях депутатов Маарду, так и в СМИ, на страницах портала Rus.Delfi и выпусках видео-репортажей “Голос Маарду”. Однако мэр Архипов и его пресс-служба вместо того, чтобы оценить реальные масштабы угрозы и принять программу чрезвычайных мер, принялись манипулировать статистикой, сравнивать показатели с другими городами и доказывать, что в Маарду уровень заболевания коронавирусом тревоги не внушает.

Но сегодня и мэрия Маарду вынуждена согласиться с тем, что заболеваемость в городе аж в 4 раза выше, чем в среднем по Эстонии. Но и в этой ситуации мэр Маарду г-н Архипов продолжает юлить, оправдываться и перекладывать ответственность на других. Архипов кивает на однопартийца Юрия Ратаса, дескать тот позволил открыть школы. И правительство у него виновато, и школы, и сами граждане. Но ни слова самокритики! Хотя бы для приличия Архипов мог бы признать: дескать, не доглядели, не доработали... Но приличие не в чести у руководителей города, а такое самопризнание ставит крест на компетентности Архипова и его центритской команды.

И это так: власть в Маарду некомпетентна, считают избиратели. Ведь меры по борьбе с коронавирусом принимает не только правительство, но и органы местного самоуправления. Так где же такие меры в Маарду? Пару плакатов повесили и дружинников на прогулку отправили? Всё это имитация и самореклама, а не борьба с опасной болезнью! Между тем в Маарду можно было открыть пункт тестирования на Сovid-19, чтобы жители города не ездили в Таллинн и не привозили оттуда заразу. Нужно срочно наводить порядок в тех медучреждениях, что ещё остались в Маарду, но работают на грани выживания. Нужны реальные механизмы поддержки учителей, оказавшихся в трудной ситуации и вынужденных уходить на самоизоляцию. Следует ужесточить порядок посещения гражданами общественных мест, обеспечить всех жителей Маарду бесплатными масками, в доступных и понятных местах для горожан.