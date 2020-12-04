МНЕНИЕ | Спорт — лучшая профилактика заболеваний

”О спорт, ты — мир!” С этой фразы я начинала сочинение в 8 классе и тогда, равно как и сейчас, уверена, что спорт необходим в жизни каждого человека. Это не разовая акция, это ежедневная необходимость. Спорт — лучшая профилактика заболеваний. В процессе занятий основная нагрузка ложится на мышцы, кости, суставы, что положительно сказывается на опорно-двигательном аппарате ребенка. А регулярные тренировки улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Для опытного же спортсмена регулярные тренировки необходимы для поддержания формы, повышения мастерства и квалификации. Всё то ж самое, можно сказать и о занятиях детей в школах по интересам. Регулярная творческая занятость направлена на развитие гармоничной личности и благотворно сказывается на психическом здоровье как детей, так и взрослых. Необходимость такой занятости детей особенно явно прослеживается именно сейчас, в период стрессовой ситуации в государстве.

Тем временем, научный совет, консультирующий правительство, ратует за полную приостановку деятельности спортивных школ и школ по интересам! "Окончательное решение за правительством”, — скандируют ученые умы. С большой долей вероятности правительство обсудит ужесточение ограничений в области спорта и культуры. А значит, что большинству тренирующихся и обучающихся в закрытых помещениях группам придется сделать перерыв как минимум до середины января. Да, можно второй раз войти в одну и ту же воду и снова ”запереть” детей дома. Вопрос зачем?

Информация, которой мы обладаем посредством статистики, позволяет предположить, что дети менее подвержены угрозе заражения, но все же болеют. "В начале пандемии думали, что дети не заражаются, но сейчас уже ясно, что у них это происходит точно так же, как и у взрослых, — объясняет Эндрю Поллард, профессор инфекционной педиатрии и иммунологии Оксфордского университета. — Просто у них гораздо более легкие симптомы”. Пока все обсуждения сводятся к тому, что, хотя заражение этим вирусом может иметь фатальные последствия для пожилого человека, в то время как у ребенка болезнь проходит гораздо легче. В первую очередь необходимо призывать к сознательности взрослых и пожилых людей. Чувствуете себя плохо — обезопасьте себя и своего ближнего. Если Вы общались с кем-то из зараженных — пересидите дома. Если же заболевание выявлено — пожалуйста, изолируйте себя от общества. Только таким образом мы сможем приостановить волну заражений! Но многие пренебрегают этими правилами.