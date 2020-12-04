МНЕНИЕ | Спорт — лучшая профилактика заболеваний

Предпринимательница Юлия Соммер рассуждает на тему необходимости спорта во время пандемии.
”О спорт, ты — мир!” С этой фразы я начинала сочинение в 8 классе и тогда, равно как и сейчас, уверена, что спорт необходим в жизни каждого человека. Это не разовая акция, это ежедневная необходимость. Спорт — лучшая профилактика заболеваний. В процессе занятий основная нагрузка ложится на мышцы, кости, суставы, что положительно сказывается на опорно-двигательном аппарате ребенка. А регулярные тренировки улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Для опытного же спортсмена регулярные тренировки необходимы для поддержания формы, повышения мастерства и квалификации. Всё то ж самое, можно сказать и о занятиях детей в школах по интересам. Регулярная творческая занятость направлена на развитие гармоничной личности и благотворно сказывается на психическом здоровье как детей, так и взрослых. Необходимость такой занятости детей особенно явно прослеживается именно сейчас, в период стрессовой ситуации в государстве.
Тем временем, научный совет, консультирующий правительство, ратует за полную приостановку деятельности спортивных школ и школ по интересам! "Окончательное решение за правительством”, — скандируют ученые умы. С большой долей вероятности правительство обсудит ужесточение ограничений в области спорта и культуры. А значит, что большинству тренирующихся и обучающихся в закрытых помещениях группам придется сделать перерыв как минимум до середины января. Да, можно второй раз войти в одну и ту же воду и снова ”запереть” детей дома. Вопрос зачем?
Информация, которой мы обладаем посредством статистики, позволяет предположить, что дети менее подвержены угрозе заражения, но все же болеют. "В начале пандемии думали, что дети не заражаются, но сейчас уже ясно, что у них это происходит точно так же, как и у взрослых, — объясняет Эндрю Поллард, профессор инфекционной педиатрии и иммунологии Оксфордского университета. — Просто у них гораздо более легкие симптомы”. Пока все обсуждения сводятся к тому, что, хотя заражение этим вирусом может иметь фатальные последствия для пожилого человека, в то время как у ребенка болезнь проходит гораздо легче. В первую очередь необходимо призывать к сознательности взрослых и пожилых людей. Чувствуете себя плохо — обезопасьте себя и своего ближнего. Если Вы общались с кем-то из зараженных — пересидите дома. Если же заболевание выявлено — пожалуйста, изолируйте себя от общества. Только таким образом мы сможем приостановить волну заражений! Но многие пренебрегают этими правилами.
Спортивные клубы и школы по интересам изо всех сил стараются работать по всем правилам. Педагоги носят маски, планы уроков составляются так, чтобы рассредоточиться и оставить достаточно места для движения и циркуляции воздуха , в гардеробах составляются расписания одевания, чтобы группы не пересекались друг с другом, родителям не разрешается находиться в коридорах и холлах, соревнования отменяются… Да, это дополнительная работа для педагогов, но они готовы выполнять все предписания правительства, ради сохранения деятельности! Как бы хорошо не было отлажено дистанционное обучение, дети и молодежь устали. Онлайн-тренировки и уроки не дают должного результата, а создают лишь видимость. После первой волны многие дети не только не вернулись на тренировки, занятия , но и оставили обучение в школе. Вынужденные каникулы в увлечениях и нормальной учебе ведут к деградации и это уже неоспоримый факт. Если занятость детей будет пущена правительством на самотёк, обязательно найдутся новые точки скопления людей, как то ледовый каток и торговые центры! Забавный способ обезопасить детей, не правда ли? А с утра до ночи увлечение гаджетами или онлайн-играми никого еще не сделало умнее и здоровее.
В спортзалах и школах молодежь занимается организованными и продуманными занятиями. Действительно ли необходимо отказаться от этого или все же стоит поискать разумное решение?
Стоит отметить, что есть и вторая составляющая проблемы — финансовая. Чем жить тренерам и педагогам? Педагоги дополнительного образования тоже люди, которым нужно кормить своих детей! Юрий Ратас заметил в своем интервью, что финансовая поддержка для них не предусмотрена и ”их дотация — это возможность продолжать работать”. Так вот сейчас встал вопрос о прекращении этой работы на неопределенный срок. Как будут выживать педагоги? Быть может государство даст возможность встать на учет по безработице и будет выплачивать им минимальную зарплату, на которую они и так все живут?
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