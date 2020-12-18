Мнение: Серьезно ли социал-демократы поддерживают употребление наркотиков?

Раймонд Кальюлайд, глава Таллиннского отделения социал-демократической партии, хочет, чтобы у потребителей наркотиков была возможность удостовериться в качестве наркотиков, которые они употребляют в ночной жизни Таллинна, и быть уверенными в их безопасности (речь об интервью в Postimees - прим. RusDelfi). Это может показаться плохой первоапрельской шуткой, но, к сожалению, именно эта идея была высказана. До сих пор ни один из лидеров социал-демократов не осмелился извиниться за такой призыв, также как никто не осмелился его осудить. Бывший министр социальных дел Хельмен Кютт, бывшие министры здравоохранения и труда Евгений Осиновский и Рийна Сиккут - где ваш комментарий, почему вы молчите?

Наркотики приводят к серьезным медицинским и социальным проблемам. Торговля наркотиками - это глобальная проблема, доходы от которой связаны с насилием, смертями, работорговлей и искалеченными человеческими жизнями. Это факт. Точно такой же факт, как и то, что незаконный оборот наркотиков, их хранение, распространение и подстрекательство к употреблению являются уголовными преступлениями.

Несомненно, социал-демократам сложно выделиться на местных выборах в Таллинне, и поэтому было принято решено пойти по пути разработки стратегии ночной жизни столицы. Решили заняться развлечениями и ночной жизнью, которые в нынешнем контексте коронакризиса кажутся далеким и недоступным прошлым. Ночная жизнь и желание людей развлекаться - это, конечно, не самый лёгкий вопрос для эстонских муниципалитетов, особенно для Таллинна, ведь здесь необходимо найти баланс между запретами и вседозволенностью. Вероятно, найдутся и сторонники разработки стратегии ночной жизни, хотя на самом деле этими вопросами при участии предпринимателей и местных жителей постоянно занимаются столичный департамент предпринимательства и управа Кесклинн. Необходимость соблюсти баланс между защитой интересов жителей Старого города и интересами отдыхающих здесь также постоянно находится в орбите внимания всех эстонских СМИ.

Теперь, дабы оправдать свои заявления, в социальных медиа Раймонд Кальюлайд надел личину поборника интересов работников сферы развлечений. Однако в данном случае вопрос не в том, как музыканты и диджеи будут выплачивать кредиты и платить аренду. Дело в том, что член Рийгикогу и Таллиннского городского собрания всерьёз заявляет о том, что надо педалировать употребление наркотиков. Полиция и прокуратура ежедневно неустанно работают над предотвращением распространения наркотиков. Прошлым летом сообщалось, что количество смертей от передозировки наркотиков за первое полугодие было рекордно низким. Эта тенденция началась после 2017 года, когда были пойманы две крупные преступные группировки, торговавшие фентанилом.