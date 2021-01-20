МНЕНИЕ | Навальный — один против могущественного противника

Вначале хорошая новость для всех оппонентов Путина — в Россию вернулся самый громкий критик Кремля. В полном здравии и исполненный решимости к действиям.

И хотя сразу после прибытия в Москву Алексея Навального задержали, во-первых, речь пока что идет "только" о предварительном задержании, а, во-вторых, у Навального есть соратники, которые не прекратят борьбу, даже если он останется в заключении на более долгий срок.

Возвращение Навального не поможет оппозиции?

Борьба предстоит, к примеру, на предстоящих в этом году выборах в Думу. Предложенное Навальным "умное голосование" призвано лишить "Единую Россию" как можно большего числа избирателей, оставив правящую партию с — насколько возможно — низким результатом на выборах. И эта тактика даже может сработать, что доказали итоги "умного голосования" на региональных выборах в прошлом году.

Но политическую систему в России "умное голосование" не изменит. И политическую оппозицию тоже вряд ли укрепит. Потому что в России нет оппозиции. Партии, за которые Навальный призывает голосовать, — это не более чем беззубая псевдооппозиция. Интегрированные в правительственную идеологию группировки, которые без возражений одобряют все решения Кремля. Возвращение Навального этого не изменит. И это — плохая новость, причем, не только для оппонентов Путина.

Самый опасный противник Путина

Имя Алексей Навальный стало брендом. Харизматичный, бесстрашный, решительный. Теперь он известен далеко за пределами своей родины. Кроме того, Навальный превратился в самого главного оппозиционного политика России. Человека, которого, со всей очевидностью, искренне боится Кремль, о чем свидетельствует абсолютно неадекватная реакция на его прибытие в Москву.

Десятки автобусов с полицией, сотни охранников, запрет деятельности СМИ: зона прибытия в аэропорту Внуково, где изначально должен был приземлиться самолет с Навальным, напоминала крепость. Так государство продемонстрировало свою силу в отношении своего самого несгибаемого гражданина.

Несмотря на весь драматизм ситуации, она играет на руку Навальному в деле укрепления его имиджа борца. Наконец-то, власти перестали называть его "никому неинтересным блогером" или "берлинским пациентом", как охарактеризовал критика российского режима пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Шеф Пескова Путин ни разу даже не упомянул имя Навального.