Мнение: Фактически депутат Центристской партии одобрил аннексию Крыма и отравление Навального

В четверг Рийгикогу принял заявление ”В поддержку единой внешней политики Европейского союза и в защиту гражданских свобод в России”, однако трое депутатов были против. Один из них — Игорь Кравченко в интервью RusDelfi объяснил, что санкции ЕС против России не помогут наладить отношения между странами. Андрей Кузичкин ответил народному избраннику.

Поразительный поступок! Но не по части смелости, а по степени иезуитства. Ведь отказавшись поддержать заявление Рийгикогу, Игорь Кравченко фактически заявил о своей поддержке Владимира Путина и одобрил внутреннюю и внешнюю политику путинского режима, включая применение химического оружия против своих граждан, убийства политических оппонентов, аннексию Крыма, войну на Донбассе, унёсшую жизни 13000 человек, жестокий разгон мирных российских демонстрантов, надругательство над гражданскими правами и свободами через фальсификацию судебных процессов и внесудебные приговоры и расправы, систематическое вмешательство во внутренние дела Эстонии, размещение "Искандеров" в Калининградской области, полёты российских военных самолётов над Балтикой с выключенными транспондерами. И много чего ещё поддержал центристский депутат Кравченко, что было осуждено многократно ООН и ЕС. Но, видимо, Игорю Кравченко его поступки диктуют не европейские законы и международное право, а политические симпатии, явно выходящие за границы Эстонии.

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