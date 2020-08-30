Мнение читателя: первый карантин не следовало отменять

На сегодняшний момент мы видим, что кривая заражений коронавирусом растет. Данная проблема является не столько политической, сколько математической: чем больше послаблений, тем больше заражений. При чем количество заражений растет в геометрической прогрессии.

Первый карантин не следовало отменять. Решение о послаблениях было ошибочным, что и привело к сегодняшней ситуации. Из-за преждевременного выхода из карантина сейчас мы вновь рискуем здоровьем наших граждан. Если бы мы все набрались терпения и просидели бы на карантине чуть больше, было бы больше шансов, что второй карантин и вовсе не понадобился. Но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем растущую тенденцию заболеваний и следовательно, второй карантин будет необходим, если в приоритете государства все же здоровье людей, а не спасение экономики.

Зачем нам процветающая экономика, если люди находятся в риске заболевания? К тому же является спорным вопросом то, что не вводишь карантин — не страдает экономика. Расходы на лечение — колоссальны и с ростом заболеваемости в стране, расходы на здравоохранение будут только увеличиваться. Так что еще неизвестно, что выгоднее для экономики: отмена карантина или же его введение.

Мы хотим сохранить экономику и потерять людей? Или сохранить здоровье и понести ущерб в экономике?

Стоит заметить, что многие аналитики пророчили вторую волну к осени, когда дети идут в школу, у многих заканчиваются отпуска. Введение карантина осенью и перевод детей на дистанционное обучение приведет к ухудшению качества образования и еще большей нагрузке на родителей. Но другого выхода нет.

К сожалению, правительство было чересчур оптимистично, либо пошло на популистские уступки части населения, что и привело ко второй вспышке. И это будет продолжаться бесконечно, пока не будут введены ограничения на увеселительные заведения и прочие развлечения, без которых человек может просуществовать. И общество должно идти на эти ограничения, потому что именно от этого зависит вся будущая жизнь.

Всегда желательно просчитывать результат тех или иных действий и понять, что мы хотим. Мы хотим сохранить экономику и потерять людей? Или сохранить самое главное в жизни — здоровье и понести ущерб в экономике?