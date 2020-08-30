Мнение читателя: первый карантин не следовало отменять

Читательница RusDelfi, студентка TalTech Екатерина Пояркова рассуждает, что важнее — здоровая экономика или здоровые люди.
На сегодняшний момент мы видим, что кривая заражений коронавирусом растет. Данная проблема является не столько политической, сколько математической: чем больше послаблений, тем больше заражений. При чем количество заражений растет в геометрической прогрессии.
Первый карантин не следовало отменять. Решение о послаблениях было ошибочным, что и привело к сегодняшней ситуации. Из-за преждевременного выхода из карантина сейчас мы вновь рискуем здоровьем наших граждан. Если бы мы все набрались терпения и просидели бы на карантине чуть больше, было бы больше шансов, что второй карантин и вовсе не понадобился. Но, к сожалению, сейчас мы наблюдаем растущую тенденцию заболеваний и следовательно, второй карантин будет необходим, если в приоритете государства все же здоровье людей, а не спасение экономики.
Зачем нам процветающая экономика, если люди находятся в риске заболевания? К тому же является спорным вопросом то, что не вводишь карантин — не страдает экономика. Расходы на лечение — колоссальны и с ростом заболеваемости в стране, расходы на здравоохранение будут только увеличиваться. Так что еще неизвестно, что выгоднее для экономики: отмена карантина или же его введение.
Мы хотим сохранить экономику и потерять людей? Или сохранить здоровье и понести ущерб в экономике?
Стоит заметить, что многие аналитики пророчили вторую волну к осени, когда дети идут в школу, у многих заканчиваются отпуска. Введение карантина осенью и перевод детей на дистанционное обучение приведет к ухудшению качества образования и еще большей нагрузке на родителей. Но другого выхода нет.
К сожалению, правительство было чересчур оптимистично, либо пошло на популистские уступки части населения, что и привело ко второй вспышке. И это будет продолжаться бесконечно, пока не будут введены ограничения на увеселительные заведения и прочие развлечения, без которых человек может просуществовать. И общество должно идти на эти ограничения, потому что именно от этого зависит вся будущая жизнь.
Всегда желательно просчитывать результат тех или иных действий и понять, что мы хотим. Мы хотим сохранить экономику и потерять людей? Или сохранить самое главное в жизни — здоровье и понести ущерб в экономике?
P.S. Редакция может не разделять мнение автора.
А вы согласны с Екатериной?
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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