Михаил Кылварт: сюрреализм — наша ”новая реальность”?

Невольно с сочувствием начинаешь воспринимать предложение одного уважаемого депутата Рийгикогу, члена социал-демократической партии, требующего создать для любителей ночной жизни услугу проверки качества наркотических средств. Не исключено, что при наличии такой возможности и сам автор идеи не додумался бы до нецензурных стихотворений в качестве содержания поправки к законопроекту, и его коллеги не радовали бы нас бесконечным театром абсурда.

Одни предлагают обсудить вопрос присоединения Эстонии к Российской Федерации и передачи Сааремаа Латвии, другие самозабвенно с этим борются, отстаивая независимость нашей страны. И ведь все при деле. Есть, что обсуждать и чем заниматься. Трудно заподозрить реформистов в конкуренции за лавры ”прокремлевскости”, которыми традиционно одаривают некоторых центристов (есть, правда, вариант, что дело вовсе в шпротах и рижском бальзаме), но и юмором это назвать сложно. Постоянное желание обострять межнациональные и международные темы наконец им самим вышло боком.

Уважаемая Президент на днях пристыдила правительство: ”Народу уже два года приходится смотреть, как вы занимаетесь собой и созданными вами кризисами”. Трудно не согласиться, что для министров вести ”досужие” разговоры на международные темы в прямом эфире, по крайней мере, странно. Когда ты представляешь государство, то каждая фраза имеет вес политического заявления. За сказанное как-то надо отвечать, в том числе ”экспертам литовских и румынских выборов”, в том числе — ухудшением отношений с соседями. А кому это ухудшение надо? Как жизнь-то к лучшему изменится? Ответственность, кстати, должна быть неизменной мерой не только для министров, но и для Президента. Интересно, а как она в контексте своих заявлений отреагирует на художества реформистов в Рийгикогу?

А у Президента, как известно, есть свои решения для многих проблем. Для улучшения положения русской женщины (самой социально незащищённой группы) рецепт прост — годичные курсы эстонского языка. Для повышения уровня знания эстонского языка — закрытие русских школ, а для того, чтобы улучшить информированность русских в Эстонии, надо запретить им смотреть ПБК. Проследив незамысловатую логику можно сделать вывод, что русской женщине станет легче уже после закрытия ПБК. Тем более есть железный аргумент — антинаучная передача Малышевой, где якобы высмеивают ношение масок. Из-за этого, как известно, ухудшается эпидемическая ситуация в Ида-Вирумаа. Серьёзно?! Да, это лейтмотив статьи в авторитетном эстонском издании, на которую ссылается в своем интервью Президент. Интересно, а как охарактеризовать высказывания наших местных ученых, которые ещё совсем недавно говорили о том, что риск распространения коронавируса через детей ничтожно мал, а сегодня ими же рекомендуется дистанционное обучение? Эти ”научные” оценки нашли отражение во многих СМИ. Кто знает, как это повлияло на эпидемическую ситуацию по всей стране?