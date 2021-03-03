Михаил Кылварт: помощь в кризис должен получить каждый житель Эстонии

Людям хочется видеть оперативные, понятные и, по возможности, разумные решения. В идеале они могли бы быть еще и безболезненными, а также удовлетворять всех и каждого. (В кризис, к сожалению, таких решений не может быть в принципе). Но нам приходится наблюдать за бессистемными метаниями. Отсутствие стратегического планирования приводит к тому, что мы не предвосхищаем события, а запоздало реагируем. Вчерашняя новость о новых ограничениях, скорее, тому подтверждение. В таком режиме взять ситуацию под контроль практически невозможно. И дело здесь не в том или ином составе правительства, а в беспомощности общественного сектора как такового.

Поражает скорость, с которой менялась риторика и последовательность действий на государственном уровне — от полного отрицания проблемы до победных возгласов о выходе ”на плато” ещё этой осенью. То нас убеждали, что школы вообще нельзя закрывать ни в коем случае, то собирались вывести на дистанционное обучение абсолютно все классы.

Рестораны уже закрывали и с 19.00, и с 21.00, и с 18.00. Новая инициатива — переход магазинов и ресторанов на пятидневку уже с этой недели. То мы вводим ограничения, то ослабляем, то снова вводим. То мы защищаем интересы школьников и родителей, то интересы бизнеса. То здесь слегка нажмём, то там слегка отпустим. Подстроиться под такую ”свистопляску” в итоге не может никто. Люди от постоянных противоречивых сигналов устают и озлобляются.

На самом деле неэффективность борьбы со второй волной стала очевидной не в последние дни или недели, когда показатели стали зашкаливать, а уже летом. После отмены особого положения в обществе появилось ощущение, что всё худшее уже позади. Людей понять можно — эмоциональная усталость не позволяла допустить даже мысли о повторении пережитых потерь и ограничений. Однако, о чём думали ”наверху” — непонятно. Наверное, тоже устали.

Таллинн еще в июле обращал внимание правительства на необходимость подготовки плана действий по разным сценариям. Тогда местные самоуправления, опираясь на них, могли бы готовить свои меры. Несколько министерств должны были разработать последовательность и содержание решений на случай ухудшения ситуации. Но июль — период отпусков, и планов ”не случилось”. Нет их и сейчас.