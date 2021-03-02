Михаил Кылварт: необходимо внятное правовое регулирование ношения масок

Если государство планирует людей штрафовать за отказ от ношения маски, то правила их использования должны быть четко регламентированы.

В нынешней ситуации обязательное ношение масок необходимо. Но при этом надзор за соблюдением правил может быть организован только государством, так же как назначение штрафов.

Мэрия не может сделать ношение масок обязательным, равно как не может и штрафовать тех, кто их не носит. Этим должен заниматься департамент полиции и погранохраны, у города нет такого права.

Городская управа и раньше неоднократно предлагала расширить полномочия муниципальной полиции, чтобы снизить административную нагрузку на государство. Но такое решение требует политической воли и означает по сути изменение закона. Активных действий со стороны правительства и парламента до сих пор не последовало.

Мы ожидаем от государства четких решений. Тогда самоуправлениям и частному сектору будет проще внести свой вклад в то, чтобы мотивировать людей носить маски и следовать правилам.

В случае, если ношение масок станет обязательным, государство должно выделить местным самоуправлениям средства для закупки достаточного количества масок, чтобы мы имели возможность раздать их жителям бесплатно. Таллинн уже делал это по своей инициативе, но необходим централизованный подход на уровне всей страны.