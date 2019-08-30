Михаил Корб — о попытке вотума недоверия Ратасу: клоунада реформистов на этом не закончится

"Для нас не стала неожиданностью попытка выражения вотума недоверия премьер-министру. Это цирковое представление было лишь вопросом времени — Партия реформ ждала удобного момента — только и всего. Не одно, так другое рано или поздно стало бы причиной для инициирования вотума.

Кая Каллас в промежутке заявила, что наивно надеяться на то, что вотум пройдет. Тем самым она подтвердила, что это не что иное как работа на публику, попытка в очередной раз заявить о себе. На сегодняшнем заседании, как и следовало ожидать, со стороны лидера реформистов не прозвучало ничего нового или конструктивного.

Понятно, что на этом клоунада реформистов не закончится. Вотумы, громкие заявления, акции в поддержку или против чего-либо, флешмобы, истерия в СМИ и прочие попытки привлечь к себе внимание продолжатся и впредь. Я бы не стал воспринимать их выпады иначе как попытки напомнить о себе. Ведь других способов политического самоутверждения сейчас, когда они в оппозиции, у них просто нет. Однако, как говорится, … караван все равно идет.