14.02.2020, 18:11

Математический парадокс серых паспортов. Почему Эстония превращает своих потенциальных граждан в граждан России?

 (60)
Андрей Шумаков
EST
Andrei Shumakov
Andrei ShumakovFoto: Jaanus Lensment

На текущей неделе президент Керсти Кальюлайд провозгласила закон, дающий возможность детям, один из родителей которых является ”негражданином” Эстонии, а другой — гражданин третьей страны (в большинстве случаев, это Россия), получить гражданство ЭР по упрощенной схеме. Главный редактор RusDelfi удивляется тому, сколько копий сломано об этот законпроект 30 лет спустя после выхода Эстонии из состава СССР. Ту же статью на эстонском языке вы можете прочитать ЗДЕСЬ.

В этой статье будет много цифр, потому что она посвящена арифметике. Но не той, что учат в начальной школе, а другой, в которой ”больше” — не всегда означает ”больше”. Также сразу оговорюсь, что это мнение, человека со стороны, не обладающего ни эстонским, ни ”серым” паспортом.

Для меня, как для человека, приехавшего в Эстонию из России, статус ”негражданина”, которым на 1 января 2019 года обладали 76 148 жителей страны, является большой загадкой. Оставим в стороне природу появления загадочного слова Alien на серой обложке документа. Недоумение пограничников европейских, а особенно неевропейских госурадств, при виде такого документа тоже уменьшилось, они привыкли. Но факт остается фактом, почти 6% населения страны до сих пор имеют весьма неопределенный и, не скрою, в чём-то унизительный статус. Многие из этих людей, к слову, родились на территории Эстонии.

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Когда я обсуждал данную ситуацию с одним из бывших эстонских министров, тот сказал мне: да, это плохо, но посмотрите, с какой цифры мы начали. Не беру 90-е годы, но, например, по данным переписи 2000 года, цифра была куда внушительнее 170 349 человек (или 12,4 % населения страны, продолжая тему арифметики). Число неграждан уменьшилось за 19 лет более чем вдвое. Кажется, не так уж и плохо, правда? Вот только кто-то отошел в мир иной, а довольно большое число из этих 170 тысяч получили за это время паспорта с двухглавым орлом на обложке, и Эстония превратилась в страну с самым большим числом российских граждан относительно всего населения страны. Ну кроме самой России, разумеется.

В Нарве — третьем по численности населения городе страны — 20 тысяч неграждан из 57 000. Более трети населения.

Не правда ли, любопытно, с одной стороны государство противодействует российской пропаганде и влиянию Кремля на умы людей, с другой, содействует увеличению числа граждан соседней страны, с которой отношения сейчас далеки от идеальных. Причем не в качестве иммигрантов, а из числа собственных потенциальных граждан. Я, правда, не понимаю, какая эстонскому обществу сейчас выгода от того, что человек выберет гражданство другой страны, а не Эстонии.

Переведу это на язык цифр, ведь мы говорим об арифметике. Например, в Силламяэ — не самом маленьком городе Эстонии — из 12,5-тысячного населения почти 7 тысяч имеют российское гражданство. В Нарве — третьем по численности населения городе страны — 20 тысяч из 57. Более трети населения. И подавляющее большинство из них — это не иммигранты из России. Вам не кажется, что всё это как-то связано с ”расторопностью” при решении вопроса неграждан?

Тут нет никаких домыслов, никакой пропаганды и никаких трактовок. Только факты. Только цифры. Только арифметика. Кто-то может сказать — и говорит — что эти люди не учили язык, не проявляли лояльность к государству (никогда не понимал, что это значит). Что ж, язык соседнего государства они знают от рождения, а единственная лояльность, которую сейчас требует Россия — это не выходить в Москве на митинги и ”не раскачивать лодку”, с этим жители Ида-Вирумаа справляются без труда.

Я живу в Эстонии почти три года. И за это время заметил, что статус негражданина — это то, о чем крайне неудобно говорить эстонским политикам. Особенно со своими европейскими коллегами. Это вызывает огромное недоумение послов из стран Евросоюза, в том числе и тех стран, которые сами пережили оккупацию. Это еще и прекрасный козырь для российской пропаганды. Например, любимая фраза представителей российского МИДа: ”Критикуете разгон митингов в Москве или дело ”Нового величия”? Сначала разберитесь со статусом неграждан”. А как же предвыборные обещания: и слева — всячески содействовать превращению неграждан Эстонии в граждан, и справа — пусть ”серопаспортники” докажут лояльность, пусть выучат эстонский и т д. Тем временем, сами серопаспортники худо-бедно пытаются учить язык и даже ухитряются записываться на языковые курсы (что очень сложно, знаю по себе, поскольку путевок мало и они разлетаются за 15 минут), а уж в деле доказательства лояльности людям, которые в таком неопределенном статусе просто прожили на территории страны, и вовсе нет равных.

Но вернемся к одобренному закону. Это, безусловно, очень хорошо, что он принят. Любой закон, который облегчает переход из статуса негражданина страны в статус гражданина — по определению хорошо. Но проблема в том, что касается этот закон лишь примерно 1500 человек. Из более чем 70 000 обладателей серых паспортов. То есть около 2% от общего числа. Или, если угодно 1/50 часть. К тому же большая часть этих людей уже взяла другой — российский — паспорт. Захотят ли они обзавестись эстонским? Большой вопрос. Кому-то из них нет 18 лет, а значит, выход из российского гражданства для них просто невозможен.

Если за три года подготовлен законопроект, который позволяет решить проблему на 2%, то сколько понадобится лет для полного решения проблемы? 150?

Один из лидеров центристкой фракции в Рийгикогу Андрей Коробейник абсолютно прав в том, что ”до сих пор проблемой неграждан всерьез не занимались”. Однако Центристская партия у власти уже 3 года с лишним. И если за три года на эту тему подготовлен законопроект, который позволяет решить проблему на 2%, то сколько понадобится лет для полного решения проблемы? 150? Боюсь, к тому моменту вопрос серых паспортов уже решится самым естественным путем.

Проблема еще и в том, что в то же самое время социал-демократы предложили законопроект, в котором рамки расширялись. Он был рассчитан на детей, оба родителя которых являются гражданами другой страны (главным образом России). Этот законопроект не прошел даже первое чтение. Как раз потому, что конкурировал с законопроектов центристов. Я не знаю, может, он тоже был не идеален. Но я точно знаю, что 8000 — это больше, чем 1500. Но парламент выбирает 1500, а не 8000. Почему? Только потому, что законопроект предложила оппозиционная партия? Я — человек в Эстонии относительно новый. И мне эта арифметика пока не ясна.

В социальных сетях очень популярен интернет-мем, на котором герой ”Властелина колец” Боромир (его играет Шон Бин) говорит фразу, начинающуюся словами ”Нельзя просто так взять и…”. В данном случае хочется продолжить ”решить вопрос негражданства”.

интернет-мем Коллаж
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