Математический парадокс серых паспортов. Почему Эстония превращает своих потенциальных граждан в граждан России?

Я живу в Эстонии почти три года. И за это время заметил, что статус негражданина — это то, о чем крайне неудобно говорить эстонским политикам. Особенно со своими европейскими коллегами. Это вызывает огромное недоумение послов из стран Евросоюза, в том числе и тех стран, которые сами пережили оккупацию. Это еще и прекрасный козырь для российской пропаганды. Например, любимая фраза представителей российского МИДа: ”Критикуете разгон митингов в Москве или дело ”Нового величия”? Сначала разберитесь со статусом неграждан”. А как же предвыборные обещания: и слева — всячески содействовать превращению неграждан Эстонии в граждан, и справа — пусть ”серопаспортники” докажут лояльность, пусть выучат эстонский и т д. Тем временем, сами серопаспортники худо-бедно пытаются учить язык и даже ухитряются записываться на языковые курсы (что очень сложно, знаю по себе, поскольку путевок мало и они разлетаются за 15 минут), а уж в деле доказательства лояльности людям, которые в таком неопределенном статусе просто прожили на территории страны, и вовсе нет равных.

Но вернемся к одобренному закону. Это, безусловно, очень хорошо, что он принят. Любой закон, который облегчает переход из статуса негражданина страны в статус гражданина — по определению хорошо. Но проблема в том, что касается этот закон лишь примерно 1500 человек. Из более чем 70 000 обладателей серых паспортов. То есть около 2% от общего числа. Или, если угодно 1/50 часть. К тому же большая часть этих людей уже взяла другой — российский — паспорт. Захотят ли они обзавестись эстонским? Большой вопрос. Кому-то из них нет 18 лет, а значит, выход из российского гражданства для них просто невозможен.

” Если за три года подготовлен законопроект, который позволяет решить проблему на 2%, то сколько понадобится лет для полного решения проблемы? 150?

Один из лидеров центристкой фракции в Рийгикогу Андрей Коробейник абсолютно прав в том, что ”до сих пор проблемой неграждан всерьез не занимались”. Однако Центристская партия у власти уже 3 года с лишним. И если за три года на эту тему подготовлен законопроект, который позволяет решить проблему на 2%, то сколько понадобится лет для полного решения проблемы? 150? Боюсь, к тому моменту вопрос серых паспортов уже решится самым естественным путем.

Проблема еще и в том, что в то же самое время социал-демократы предложили законопроект, в котором рамки расширялись. Он был рассчитан на детей, оба родителя которых являются гражданами другой страны (главным образом России). Этот законопроект не прошел даже первое чтение. Как раз потому, что конкурировал с законопроектов центристов. Я не знаю, может, он тоже был не идеален. Но я точно знаю, что 8000 — это больше, чем 1500. Но парламент выбирает 1500, а не 8000. Почему? Только потому, что законопроект предложила оппозиционная партия? Я — человек в Эстонии относительно новый. И мне эта арифметика пока не ясна.

В социальных сетях очень популярен интернет-мем, на котором герой ”Властелина колец” Боромир (его играет Шон Бин) говорит фразу, начинающуюся словами ”Нельзя просто так взять и…”. В данном случае хочется продолжить ”решить вопрос негражданства”.