Мантра Кремля: "Боже, благослови Америку!"

God Bless America!

Боже, благослови Америку! Эти слова должны стать мантрой российского правящего класса. Речь идет об Америке, как "скрепе" российской системы. Звучит, как парадокс. Но оказывается реальностью.

Реальность эта такова: соотнесение Россией себя с США; взгляд российской элиты на мир через призму отношений с Вашингтоном; взаимное с Америкой сдерживание друг друга воспроизводят великодержавный статус России. А этот статус- хребет российского самодержавия.

Горькая ирония в том, что великая западная демократия, не сумев облегчить трансформацию России, неожиданно для себя облегчила возврат России к роли своего оппонента. Причем, российская система умело использует в своих нуждах как диалог с Америкой, так и конфронтацию с ней.

Кремль опасается ( и правильно!) легитимировать державность через демонстрацию мачизма Китаю. Это было бы самоубийственно. Мало ли как поведут себя в ответ китайские товарищи. А если так, как они себя вели на Даманском в 1969 г?

Самоутверждаться через устрашение соседей выглядит, как стрельба по воробьям. Для убедительной демонстрации собственной мощи Кремлю нужна игра с самой могущественной силой. Но с такой силой, которая бы держала себя в рамках ответственного поведения и игнорировала наши шалости.

Однако остроумное изобретение – использовать оппонента в качестве адреналина - грозит оказаться в мусорной корзине. Америка устала. Америка хочет отдохнуть и сбросить с себя обязательства, которые она набрала. Но в этом случае нет смысла в производстве российского "веймарского синдрома" и нытье по поводу американского гегемонизма. А чем тогда возбуждать себя и оправдывать стремление к реваншу и поиску "пятой колонны", работающей на ЦРУ?!

Между тем, геополитика не терпит пустоты. Освобождающееся место Америки Россия заполнить не может. Но готова ли Россия к возвышению Китая? А как Россия справится с региональными гегемонами, типа отвязавшейся Турции, уже не опасающихся окрика из Вашингтона?

Но самое гадкое - это то, что Америка начала игнорировать Россию. Вашингтон даже не отвечает на российские инициативы! Вместо американо-российской биполярности начинается танго Америки и Китая. России остается умерить аппетиты и удовлетворять себя в лучшем случае отношениями с Германией и Францией. Почти самоубийство!