Маарду и Нарва — города разные, судьба общая!
Лидер оппозиции в Маардуском Горсобрании, депутат Николай Дегтяренко сравнивает два ”самых русских” города Эстонии.
Лидер оппозиции в Маардуском Горсобрании, депутат Николай Дегтяренко сравнивает два ”самых русских” города Эстонии.
Возможно, некоторые читатели посчитают некорректным сравнение двух городов, население и географическое положение которых существенно отличаются. Действительно, в Нарве — 54 тысячи жителей, в Маарду – чуть больше 15 тысяч. Между ними общее то, что по уровню бюджетной обеспеченности города находятся в одной ”весовой категории” с коэффициентом 1,3-1,4 и относятся к пяти беднейшим самоуправлениям Эстонии. В обоих городах собственная доходная база маленькая. В Маарду доходы бюджета на 14% ниже, чем в среднем по Эстонии.
При этом Нарва граничит с Россией и частично живёт за счёт транзита. А Маарду граничит с Таллинном и является частью его экономической и социальной инфраструктуры. Но даже такое выгодное географическое и административное положение Маарду и Нарвы не делают их жителей богаче и счастливее. Так, в Маарду средняя зарплата ниже, чем в Харьюмаа, на 30%. В Нарве средняя заработная плата ниже, чем в среднем по Ида-Вирумаа, на 15%. А ещё в этих городах большинство населения — русскоговорящие жители и выбирают во власть центристов. В Нарве их 2 года назад попытались от власти оттеснить. Но недавно они опять восстали. Восстали и слопали мэра Алексея Евграфова, который был не из их компании.
А ведь у Нарвы были шансы на развитие. Шансы, которых нет в Маарду.
В сентябре этого года в Маарду была принята программа пространственного развития города с учётом особенностей районов города и разного назначения земель. По сути, генплан развития Маарду. И хотя в документе довольно качественно проработана оценка экологической ситуации в городе и возможное влияние на природу нового строительства, наша оппозиционная группа в Горсобрании Маарду не поддержала этот документ. Во-первых, в документе нет многих объектов, строительство которых планировалось ранее или которые уже были построены.
Во-вторых, программа не предусматривает механизмов защиты от коррупции, когда любой застройщик может получить разрешение на возведение объекта, опираясь на условия проектирования, выданные маардускими чиновниками, а не на условия детальных планировок. Но главное, за новыми дорогами и промышленными объектами не видно интересов рядового жителя Маарду. Ведь человек проводит большую часть своей жизни не на улице. Жизнь человеческая начинается в роддоме, продолжается в школе, заруливает в больницу, соединяет собой дом родной, места проведения досуга и магазины. Поэтому стратегия развития города должна обязательно учитывать качество социальной среды и её доступность. Это образование, здравоохранение, культура, спорт и социальное обеспечение. Но в Маарду эти стратегии чётких контуров не имеют.
Если мы посмотрим, как выглядит стратегия развития Нарвы, то увидим, что в городе приняты и до недавнего времени реализовывалось несколько программ. Это программа развития муниципальной системы образования до 2026 г., стратегия культурного развития до 2030 г., программа развития социального попечения, программа развития молодёжной работы. Их интегрирует программа развития города Нарвы до 2024 г.
Я не буду расхваливать программы развития Нарвы, хотя там есть то, что можно похвалить. Но я — патриот Маарду и хочу, чтобы наша стратегия развития была лучше. Замечу, что упомянутые документы были приняты, когда у руководства Нарвой стояли центристы. Но их полномасштабная реализация началась только тогда, когда произошла смена власти в городе. И жизнь в городе изменилась: новое строительство, новые проекты, новые инвестиции. Так, в октябре мэр Нарвы Алексей Евграфов и теперь уже экс-министр науки и образования Эстонии Майлис Репс подписали соглашение о строительстве в городе двух государственных гимназий за счёт госбюджета. В Маарду же центристы не смогли хотя бы полноценно отремонтировать действующую гимназию. И даже заброшенное здание Кренгольмской мануфактуры власти Нарвы сумели превратить в центр масштабных культурных проектов, а в Маарду пожары на территории бывшего химкомбината Эстонфосфорита стали обыденным делом.
А вот на культурную жизнь Маарду без слёз не взглянешь. Профессионалы уволены, самодеятельные коллективы работают без хорошей аппаратуры и режиссуры. Но это частный случай. А по большому счёту в Маарду есть огромный потенциал развития, но нет стратегического мышления у руководства города, чтобы его реализовать. Кумовство во власти, провластные депутаты-бизнесмены и мелкие корыстные интересы чиновников в Маарду доминируют. Поэтому все попытки нашей оппозиционной группы в Горсобрании Маарду поставить вопрос о строительстве новой гимназии, создании культурного кластера, разработке инвестиционного паспорта города наталкиваются на стену равнодушия и непонимания. Если чиновник в Маарду не видит личной выгоды от реализации проекта, этот проект так и не родится.
В Маарду за последние 5 лет никакой серьёзной проектной деятельности не ведётся. Звучат громкие обещания Центристской партии о бесплатном общественном проезде до Таллинна, но по факту только проедается наследие бывшего мэра Быстрова и идёт движение по инерции. Принятие генплана — это хорошо. Но этот документ опять-таки сулит, в первую очередь, грандиозные возможности для чиновников ловить рыбку в мутной воде.
Есть и ещё один фактор, существенно ослабляющий потенциал Центристской власти в Маарду: правящая партия стремительно стареет. В демографии существует такое понятие, как ”возраст нетрудоспособности”. В Эстонии это 65 лет. Так вот, в городских советах Таллинна и Маарду, где ”рулят” центристы, очень многие их соратники далеко ушли за черту трудоспособности. В Маарду половина депутатов горсобрания перешагнули порог в 60 лет, нескольким из них уже исполнилось по 76 лет. При этом в Эстонии доля людей в возрасте 65+ составляет 17%. Так что среди депутатов налицо перекос в сторону пенсионеров.
Вот и остаётся жителям русского анклава Маарду с завистью смотреть в сторону Таллинна. Недавно примером была и Нарва. Но теперь центристы опять подмяли власть в этом городе под себя, показав, что политические игры для них важнее интересов избирателей.
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