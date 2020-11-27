Маарду и Нарва — города разные, судьба общая!

Возможно, некоторые читатели посчитают некорректным сравнение двух городов, население и географическое положение которых существенно отличаются. Действительно, в Нарве — 54 тысячи жителей, в Маарду – чуть больше 15 тысяч. Между ними общее то, что по уровню бюджетной обеспеченности города находятся в одной ”весовой категории” с коэффициентом 1,3-1,4 и относятся к пяти беднейшим самоуправлениям Эстонии. В обоих городах собственная доходная база маленькая. В Маарду доходы бюджета на 14% ниже, чем в среднем по Эстонии.

При этом Нарва граничит с Россией и частично живёт за счёт транзита. А Маарду граничит с Таллинном и является частью его экономической и социальной инфраструктуры. Но даже такое выгодное географическое и административное положение Маарду и Нарвы не делают их жителей богаче и счастливее. Так, в Маарду средняя зарплата ниже, чем в Харьюмаа, на 30%. В Нарве средняя заработная плата ниже, чем в среднем по Ида-Вирумаа, на 15%. А ещё в этих городах большинство населения — русскоговорящие жители и выбирают во власть центристов. В Нарве их 2 года назад попытались от власти оттеснить. Но недавно они опять восстали. Восстали и слопали мэра Алексея Евграфова, который был не из их компании.

А ведь у Нарвы были шансы на развитие. Шансы, которых нет в Маарду.

В сентябре этого года в Маарду была принята программа пространственного развития города с учётом особенностей районов города и разного назначения земель. По сути, генплан развития Маарду. И хотя в документе довольно качественно проработана оценка экологической ситуации в городе и возможное влияние на природу нового строительства, наша оппозиционная группа в Горсобрании Маарду не поддержала этот документ. Во-первых, в документе нет многих объектов, строительство которых планировалось ранее или которые уже были построены.

Во-вторых, программа не предусматривает механизмов защиты от коррупции, когда любой застройщик может получить разрешение на возведение объекта, опираясь на условия проектирования, выданные маардускими чиновниками, а не на условия детальных планировок. Но главное, за новыми дорогами и промышленными объектами не видно интересов рядового жителя Маарду. Ведь человек проводит большую часть своей жизни не на улице. Жизнь человеческая начинается в роддоме, продолжается в школе, заруливает в больницу, соединяет собой дом родной, места проведения досуга и магазины. Поэтому стратегия развития города должна обязательно учитывать качество социальной среды и её доступность. Это образование, здравоохранение, культура, спорт и социальное обеспечение. Но в Маарду эти стратегии чётких контуров не имеют.