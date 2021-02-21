"Люди хотят жить в нормальной свободной стране. Только-то и всего": Андрей Макаревич об участии артистов в митингах

Я не понимаю, почему и для чего такие прилагаются старания, чтобы все равно это имело какую-то видимость законности, — зачем, уже ведь не надо, уже всем видно, что все это не так. На черта придумали обнуление? Ну, давайте отменим выборы — хватит, навыбирались — ”Царь волею божией”. Сколько надо, столько будет править. Я вас уверяю, что найдётся большое количество жителей в нашей стране, которые будут в восторге.

Чего там обсуждать насчет памятника Дзержинскому? Давайте Сталина поставим везде, где он стоял, а заодно и где не стоял — мест полно. И на это найдется масса людей, которые будут это поддерживать.

Никита Сергеевич, видимо все меряет деньгами. Смею уверить, что не все люди так устроены. И не исключительно в деньгах счастье. Людям не хватает огромного количества вещей. Людей не устраивает, что им врут каждый день, что их держат за дураков, что их настраивают друг против друга. Люди хотят жить в нормальной свободной стране. Только-то и всего. Причем, в своей. Не какой-нибудь за океаном, а в своей – нормальной, свободной стране.

Кстати, здесь все сводится к разговорам о Навальном, а Навального как раз я предлагаю сегодня вообще вынести за скобки, при сем моем к нему уважении и прочем, дело не в нем.

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