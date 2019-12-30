Лукавая климатология Юлии Латыниной. Продолжение

И в этом он был не одинок. О необходимости соизмерять затраты и выгоды при планировании и осуществлении мер по сокращению выбросов парниковых газов говорил тогда и нынешний нобелевский лауреат по экономике Уильям Нордхаус, слова которого приводятся в цитируемой Латыниной статье 1992 года.
В то же время Роджер Ревелл считал абсолютно необходимым не сидеть, сложа руки, ожидая уточненных данных и выводов, а, руководствуясь принципом разумной предосторожности, предпринимать неотложные разумные меры, которые позволили бы замедлить, отсрочить глобальное потепление. И нередко предлагаемые им меры шли гораздо дальше того, что предлагали тогдашние американские политики, даже такие продвинутые, как Альберт Гор, который много лет учился и консультировался у Роджера Ревелла по вопросам изменения климата.
Ничего этого Латынина, конечно, не написала. Зато она умудрилась написать с ошибкой название института, в котором Ревелл работал, — Институт океанографии Шиппса вместо Скрипса, зачем-то назвала Ревелла основателем этого института, хотя он родился в 1909 году, а институт был основан в 1903-м, и придумала смягчать фамилию Ревелл мягким знаком на конце, несмотря на сложившуюся традицию.
В попытке принизить достижения климатологии Латынина не останавливается ни перед чем и даже договорилась до того, что ”ядерная физика — это более серьезная наука, чем климатология”. Причем никаких аргументов она не приводит, а сообщает это как само собой разумеющийся факт. И после этого знакомит читателя с мнением одного физика-ядерщика, как бы заранее давая понять, что это настоящий, серьезный ученый, не чета всяким там климатологам, и уж он-то точно знает, как обстоят дела. И раз он говорит, что антропогенное изменение климата это псевдонаука, значит, так оно и есть. Нехороший прием. Недостойный. И насквозь лживый.
Говоря о российских ученых, не согласных с теорией антропогенного изменения климата и критикующих ее, Латынина первым предсказуемо назвала известного питерского барда, а в прошлом океанолога, специалиста по магнетизму подводных хребтов Александра Городницкого. Его программную климатическую статью 2017 года я уже подробно разбирал. Пересказывать не буду. В ней ничего нет. От слова совсем. Что неудивительно, поскольку Городницкий климатом никогда не занимался и вообще не ясно, зачем вдруг на старости лет он решил попробовать себя в новом амплуа.
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