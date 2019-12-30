Лукавая климатология Юлии Латыниной. Продолжение

Статью "Лукавая климатология Юлии Латыниной" можно прочитать здесь

Точно так же Латынина лукавит, безосновательно утверждая, что никакой науки за климатическими прогнозами нет. Буквально она говорит об этом так: ”выступление Греты Тунберг или The Green New Deal Оказио-Кортес к науке не имеют никакого отношения. Точно так же не имеет отношения к науке Extinction Rebellion”. И все. И никаких других аргументов Латынина не приводит.

Но ведь это чистой воды передергивание. Потому что никто и не говорит, что Грета Тунберг или Александрия Оказио-Кортес (правильно — Окасио, но Латынина всегда все лучше знает :)) или Extinction Rebellion это наука! Науку делают ученые в кабинетах и лабораториях, а не юные экоактивистки, и не молодые конгрессвумен, и не участники уличных протестных акций. Наука живет в книжках и журнальных статьях, а не в публичных выступлениях с трибуны ООН, и не в политических манифестах, и не в уличных призывах к властям с требованием немедленных и решительных действий.

Но читать научные книжки и статьи Латынина, похоже, не любит. Она как тот чукча из анекдота, который говорил, что он не читатель, а писатель. Вот и Латынина вместо того, чтобы обратиться к научным текстам и попытаться разобраться, какие у специалистов есть аргументы и основания, пишет безо всякого стеснения, что, раз те, кто публично говорит об опасности глобального потепления, не имеет отношения к науке, значит, и то, что они говорят об опасности глобального потепления, не является наукой и научной основы под собой не имеет.