Лукашенко мелочно мстит белорусским студентам

Белорусы за последние три месяца стали психологически зависимы от политических новостей. Сафари в Куропатах под Минском, месте массовых расстрелов конца 30-х, где 1 ноября гориллы из ОМОНа ломают ногу человеку и продолжают мстить его велосипеду, порождает гнев. Пенсионер с плакатом "Нахожусь под действием препаратов: бисопролол, дигоксин, варфарин - ябатьки (сторонники Александра Лукашенко. - Ред.), берегитесь!" вызывает гордость за то, что у смелого дедушки в синей куртке такое прекрасное чувство юмора - Лукашенко постоянно называет митингующих "проколотыми" наркоманами.

При этом на слезу пробивает отнюдь не бессмысленная жестокость силовиков, а солидарность сотен рядовых белорусов. 216 сотрудников столичного медуниверситета (БГМУ) подписали 2 ноября коллективное обращение, потребовав восстановить отчисленных из вуза студентов.

Белорусский студент бесправен



Давайте поговорим про вузы в Беларуси. Студенты в них не то чтобы были совсем бесправными в течение 26 лет правления Лукашенко. Но над умниками и умницами, которые поступили на бесплатное обучение, всегда висела угроза принудительного распределения. Так было на журфаке БГУ, где училась я - призрак последующего неминуемого рабства пугал "бюджетника" все пять лет учебы.

Помню, как главный редактор журнала KYKY.org срочно выходила замуж на последнем курсе, чтобы не ехать в районную газету в Брагин. Министра информации, на тот момент Лилию Ананич, не интересовал ее трудовой договор в независимом издании - от распределения в провинцию могла спасти только работа в госСМИ.

Студентов белорусских вузов вечно гоняли на досрочное голосование с напутствием: "Поняли, за кого ставить галочку?". Они должны были создавать массовость на важных для властей мероприятиях вроде Европейских игр, хоккейных матчей с участием Лукашенко или парадов, получая за это отработки пропусков занятий и зачеты автоматом.

Но за последние три месяца протестов Беларусь настолько изменилась, избавившись от страха, что тысячи студентов вышли на улицы. 26 октября они поддержали забастовку, объявленную экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. И тут выяснилось: они такие красивые и смелые, высказывают в лицо преподавателям такие правильные вещи. Они против насилия и хотят отставки Лукашенко. Они называют происходящее в Беларуси "колхозным ужасом".