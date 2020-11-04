Лукашенко мелочно мстит белорусским студентам
Из минских вузов, следуя указанию Александра Лукашенко, за неделю отчислили десятки студентов, поддержавших протест. Кажется, что будущее в Беларуси совсем отменили, пишет Саша Романова для DW.
Из минских вузов, следуя указанию Александра Лукашенко, за неделю отчислили десятки студентов, поддержавших протест. Кажется, что будущее в Беларуси совсем отменили, пишет Саша Романова для DW.
Белорусы за последние три месяца стали психологически зависимы от политических новостей. Сафари в Куропатах под Минском, месте массовых расстрелов конца 30-х, где 1 ноября гориллы из ОМОНа ломают ногу человеку и продолжают мстить его велосипеду, порождает гнев. Пенсионер с плакатом "Нахожусь под действием препаратов: бисопролол, дигоксин, варфарин - ябатьки (сторонники Александра Лукашенко. - Ред.), берегитесь!" вызывает гордость за то, что у смелого дедушки в синей куртке такое прекрасное чувство юмора - Лукашенко постоянно называет митингующих "проколотыми" наркоманами.
При этом на слезу пробивает отнюдь не бессмысленная жестокость силовиков, а солидарность сотен рядовых белорусов. 216 сотрудников столичного медуниверситета (БГМУ) подписали 2 ноября коллективное обращение, потребовав восстановить отчисленных из вуза студентов.
Давайте поговорим про вузы в Беларуси. Студенты в них не то чтобы были совсем бесправными в течение 26 лет правления Лукашенко. Но над умниками и умницами, которые поступили на бесплатное обучение, всегда висела угроза принудительного распределения. Так было на журфаке БГУ, где училась я - призрак последующего неминуемого рабства пугал "бюджетника" все пять лет учебы.
Помню, как главный редактор журнала KYKY.org срочно выходила замуж на последнем курсе, чтобы не ехать в районную газету в Брагин. Министра информации, на тот момент Лилию Ананич, не интересовал ее трудовой договор в независимом издании - от распределения в провинцию могла спасти только работа в госСМИ.
Студентов белорусских вузов вечно гоняли на досрочное голосование с напутствием: "Поняли, за кого ставить галочку?". Они должны были создавать массовость на важных для властей мероприятиях вроде Европейских игр, хоккейных матчей с участием Лукашенко или парадов, получая за это отработки пропусков занятий и зачеты автоматом.
Но за последние три месяца протестов Беларусь настолько изменилась, избавившись от страха, что тысячи студентов вышли на улицы. 26 октября они поддержали забастовку, объявленную экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. И тут выяснилось: они такие красивые и смелые, высказывают в лицо преподавателям такие правильные вещи. Они против насилия и хотят отставки Лукашенко. Они называют происходящее в Беларуси "колхозным ужасом".
И как себя повели в такой ситуации администрации вузов? Доцент МГЛУ Валерий Пищиков показывает студентам средний палец. Руководство БГУФК ликвидирует большую перемену в расписании, чтобы у студентов было меньше времени на сидячие акции протеста в перерывах между парами. Администрация медуниверситета запирается на ключ в кабинете, а потом кто-то из чиновников вуза вызывает ОМОН - против детей и их родителей, собравшихся у учебного корпуса.
А вечером 27 октября Лукашенко приказывает отчислить тех, кто "не хочет учиться". Заодно увольняют и педагогов, которые вступились за студентов - так, лучшая преподавательница итальянского языка в Беларуси Наталья Дулина не только теряет работу, но и получает 14 суток ареста за нарушение статьи 23.34 административного кодекса (участие в несанкционированном массовом мероприятии). В зале суда присутствуют представители посольства Италии, но судью это не впечатляет.
Лучшим студентам с самыми высокими баллами вручают повестки в армию - как Илье Трахтенбергу с мехмата БГУ, игроку в республиканской "Что? Где? Когда?". Кому власти вредят, отправляя будущих математиков в казарму? Кажется, что будущее в Беларуси совсем отменили.
Не менее мелочным выглядит решение властей не пускать домой белорусских студентов, обучающихся в Литве и Польше. На пограничных пунктах пропуска маршрутки разворачивают, несовершеннолетние остаются ночевать у волонтеров на польской стороне. Кто-то ехал в Беларусь за теплой одеждой и деньгами, кто-то собирался учиться из дома - в Евросоюзе ведь ввели "удаленку".
По свидетельству родителей, от некоторых студентов требовали подписать бумагу о том, что они не будут участвовать в демонстрациях и митингах. Подавить протест - и не важно, какой ценой - вот единственная сверхзадача, которую поставил перед собой Лукашенко. Не поднять экономику и добиться стабильности в стране.
Сегодня администрации вузов предлагают студентам сделку: вы прекращаете выходить на улицы, мы восстанавливаем отчисленных. Но вряд ли этого хватит, чтобы снизить градус недовольства. За 60 дней протеста (они не стихают с 1 сентября) только у студентов-медиков, как подсчитал "Рупор БГМУ", сложился следующий печальный баланс: 33 задержания, 101 случай административного ареста, 10 260 рублей штрафа, 21 отчисление. После бездумных действий администраций вузов в общенародный протест влились еще более 100 белорусских семей.
В понедельник, 2 ноября, 216 сотрудников столичного медуниверситета подписали петицию с требованием восстановить отчисленных из вуза 28 октября студентов. Взрослые наконец сделали то, что должны - заступились за детей. В случае невыполнения их требования преподаватели оставляют за собой "право ходатайствовать о приостановлении членства университета в Болонском процессе, а также настаивать на смене руководства университета, безграмотными действиями которого был спровоцирован рост протестных настроений в студенческой среде". Под обращением подписались профессора, доценты и ассистенты.
Полина Корженевская, одна из отчисленных студенток БГМУ, призналась The Village Беларусь: "Работать врачом хочу в Беларуси. Вся эта ситуация раскрыла наш народ с другой стороны, и я начала любить белорусов - никогда раньше не испытывала таких чувств. Мы перестали быть жертвами и стали силой".
Посмотрите на граффити в Минске с перечислением бастующих белорусских университетов и на написанные красной краской слова "Наши дети вырастут свободными". Вот это - реальная сила, а не дубинки ОМОНа, потому что именно это поколение белорусов и правда будет свободным.
Автор: Саша Романова, белорусский журналист, писатель, директор двух независимых медиа kyky.org и the-village.me
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции RusDelfi.
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