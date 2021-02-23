Ледяной дождь в Таллинне. Кто виноват и что точно надо было делать?

Мне повезло, я добрался до редакции еще до того, как небесные хляби разверзлись. Но мы, журналисты, избалованы свободным расписанием. Большей части горожан в этом плане куда сложнее. Поэтому многие вынуждены были выйти на обледеневшие улицы, чтобы добраться до работы (до дома, на обед, на какую-нибудь встречу). Честно говоря, я тоже пытался пообедать, сделал неуклюжую попытку спуститься с крыльца нашего офисного здания, чуть не упал и решил, что лучше останусь с пустым желудком, но с целыми руками и ногами.

Не припомню такого мощного ледяного дождя в Таллинне за те несколько лет, что живу в эстонской столице. Но я помню его в нескольких других городах. И вот что я вам скажу — ни одни коммунальные и дорожные службы не в состоянии адекватно справляться с этим видом стихийного бедствия. Если уж началось, то зонтами город не укроешь, крошку в условиях стремительно ухудшающейся дорожной ситуации повсюду не рассыпешь, и так далее. Везде и всюду ледяной дождь приводит к авариям, ушибам, переломам, перегрузке травмпунктов. Но есть одно но.

Я не специалист в коммунальном хозяйстве и не фанат, например, мэра Москвы Сергея Собянина. Но уж в чем его администрация сильна, так это в деле предупреждения населения. В Москве даже о том, в каких местах нежелательно появляться во время митингов предупреждают по смс, что уж говорить о штормовых предупреждениях. Так вот, сегодня никаких особых и чрезвычайных предупреждений жители Таллинна не получили. Все новости, которые они могли бы увидеть на RusDelfi и других сайтах пришли уже по факту, лёд уже был кем-то опробован, шишки (и фигурально, и в прямом смысле слова) уже набиты. Более того, мы были бы рады, если бы нас читали 100% населения Эстонии, но по факту это не так, а мобильные телефоны есть у всех и каждого. И этот ресурс остался абсолютно незадействованным ни до, ни в процессе ситуации, когда стало ясно, какими могут быть последствия ледяного дождя.

Если у администрации города нет подобных ресурсов (Эстония — не Россия, тут немного иначе дело обстоит с доступом к личным данным), то они абсолютно точно есть у правительства страны. Стихийное бедствие, судя по поистине фронтовым сводкам с эстонских междугородних дорог, вышло далеко за пределы Харьюмаа. Именно с централизованной рассылки смс начиналась компания "Оставайтесь дома" во время первой волны короновируса. Помните, мы еще спорили, почему сообщения на русском языке были намного короче, чем на эстонском? То есть весной было важно оставаться дома, а сегодня ничего, можно было и погулять.