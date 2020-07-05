Кылварт: в 1904 году в Таллинне фракция эстонцев создала коалицию с русскими, чтобы обойти немцев
Зря Март Хельме недооценивает своего избирателя, считает мэр Таллинна Михаил Кылварт.
Зря Март Хельме недооценивает своего избирателя, считает мэр Таллинна Михаил Кылварт.
"Для того, чтобы победить на следующих муниципальных, а затем и на парламентских выборах, EKRE будет недостаточно запугивать людей таллиннской горуправой или Ида-Вирумаа. Необходимо сформулировать несколько более содержательную концепцию благополучия общества. Уверен, что как бывший, так и нынешний лидер EKRE все-таки в состоянии предложить людям больший потенциал, чем ”правильную” национальную принадлежность и чистоту крови", — пишет Кылварт.
"После прочтения пассажа о превращении всей Эстонии в Ида-Вирумаа, у меня на мгновение закралось подозрение, что Март Хельме подзабыл географию нашей страны, — продолжает он. — Странно же пытаться наводить страх одним из уездов Эстонии. Но буквально на днях он давал на русском языке интервью ERR и с воодушевлением рассказывал о планах по завоеванию русскоязычного электората в этом регионе. Значит помнит Хельме-старший, где находится Ида-Вирумаа! Более того, он сказал, что Мартин неоднократно встречался там с бизнесменами и простыми людьми, и что русские — консерваторы, а эстонцы более либеральны. Получается, не такие они опасные, эти русские? Или русские подходят в качестве избирателей, но не людей? Высокомерным отношением к людям и к этой части Эстонии, будучи у власти, всегда отличались реформисты. Видно их лавры не дают покоя и лидерам EKRE.
В 1904 году на выборах в таллиннское горсобрание фракция эстонцев впервые получила больше голосов, чем немцы, и, создав коалицию с русской фракцией, смогла взять власть в городе в свои руки. Ян Поска, был избран председателем Горсобрания, а Эраст Гиацинтов — мэром Таллинна. Это был первый опыт общественной власти у эстонцев, заложивший фундамент последующей независимости Эстонии. И вряд ли кто-то может сейчас поставить в упрек архитектору эстонской государственности и дипломату Яану Поске его русский акцент.
Хельме так усердно рисует нам мрачные картины будущего — возможно, ему пора вспомнить про уроки прошлого.
И ещё.
Недавно по просьбе ида-вирумааских центристов мне довелось поделиться литературной рекомендацией. Кому-то роман ”1984” Джорджа Оруэлла может показаться неактуальным, однако, может быть именно сейчас самое время перечитать классику.
Хорошие книги не только формируют литературный вкус, но и учат более трезво смотреть на происходящие в мире процессы. Наша общая задача — приложить усилия ради того, чтобы наши дети никогда не оказались под властью министерства мира, разжигающего войны, министерства любви, наказывающего жителей за свободу мысли, или министерства правды, умело фальсифицирующего исторические факты".
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