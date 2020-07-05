Кылварт: в 1904 году в Таллинне фракция эстонцев создала коалицию с русскими, чтобы обойти немцев

"Для того, чтобы победить на следующих муниципальных, а затем и на парламентских выборах, EKRE будет недостаточно запугивать людей таллиннской горуправой или Ида-Вирумаа. Необходимо сформулировать несколько более содержательную концепцию благополучия общества. Уверен, что как бывший, так и нынешний лидер EKRE все-таки в состоянии предложить людям больший потенциал, чем ”правильную” национальную принадлежность и чистоту крови", — пишет Кылварт.

"После прочтения пассажа о превращении всей Эстонии в Ида-Вирумаа, у меня на мгновение закралось подозрение, что Март Хельме подзабыл географию нашей страны, — продолжает он. — Странно же пытаться наводить страх одним из уездов Эстонии. Но буквально на днях он давал на русском языке интервью ERR и с воодушевлением рассказывал о планах по завоеванию русскоязычного электората в этом регионе. Значит помнит Хельме-старший, где находится Ида-Вирумаа! Более того, он сказал, что Мартин неоднократно встречался там с бизнесменами и простыми людьми, и что русские — консерваторы, а эстонцы более либеральны. Получается, не такие они опасные, эти русские? Или русские подходят в качестве избирателей, но не людей? Высокомерным отношением к людям и к этой части Эстонии, будучи у власти, всегда отличались реформисты. Видно их лавры не дают покоя и лидерам EKRE.



В 1904 году на выборах в таллиннское горсобрание фракция эстонцев впервые получила больше голосов, чем немцы, и, создав коалицию с русской фракцией, смогла взять власть в городе в свои руки. Ян Поска, был избран председателем Горсобрания, а Эраст Гиацинтов — мэром Таллинна. Это был первый опыт общественной власти у эстонцев, заложивший фундамент последующей независимости Эстонии. И вряд ли кто-то может сейчас поставить в упрек архитектору эстонской государственности и дипломату Яану Поске его русский акцент.

Хельме так усердно рисует нам мрачные картины будущего — возможно, ему пора вспомнить про уроки прошлого.

И ещё.

Недавно по просьбе ида-вирумааских центристов мне довелось поделиться литературной рекомендацией. Кому-то роман ”1984” Джорджа Оруэлла может показаться неактуальным, однако, может быть именно сейчас самое время перечитать классику.