Кто он — Эдгар Сависаар? Мнение Юлии Соммер
Предприниматель и политик Юлия Соммер рассказывает о том, кем для нее является Эдгар Сависаар — едва ли не самый известный эстонский политик, отмечающий 31 мая свое 70-летие.
Предприниматель и политик Юлия Соммер рассказывает о том, кем для нее является Эдгар Сависаар — едва ли не самый известный эстонский политик, отмечающий 31 мая свое 70-летие.
Легендарный и самый узнаваемый политик Эстонии, мастер политической интриги — таким запомнился Эдгар Сависаар жителям нашей страны. Покинув большую политику, он продолжает будоражить умы и сердца самим фактом своего существования. В преддверии юбилея Эдгара Сависаара позволим себе вспомнить, как всё начиналось.
В апреле 1988 года в прямом эфире передачи ”Подумаем еще” Эдгар Сависаар озвучил идею ”Народного фронта”, идею национального движения. Массовый отклик жителей страны повлек серьезные изменениям в эстонском обществе. Народный фронт, как умеренное народное движение, стал популярным и в 1988-1991 гг. организовал несколько массовых мероприятий, крупнейшим из которых стала ”Балтийская цепь” трех Прибалтийских республик. 23 августа 1989 года более миллиона человек, жителей Эстонии, Латвии и Литвы, взявшись за руки, образовали цепь от Таллинна до Вильнюса, протяженностью около 700 километров. Своей акцией они стремились продемонстрировать миру, как сильно жаждут обрести собственную государственность вне СССР. Все три республики обрели независимость и важно отметить, что Эстония была единственным государством Балтии, где обретенная свобода не стала кровопролитной.
Правительство Эдгара Сависаара пришло к власти 3 апреля 1990 года после того, как возглавляемый им Народный фронт победил на выборах в Верховный Совет в марте. Эдгар был назначен первым премьер-министром после принятия 20 августа 1991 года Декларации о восстановлении независимости Эстонской Республики.
”Сависаар имеет репутацию заступника русскоязычного населения Эстонии, многие видят в нём защитника малоимущих слове населения.
Его правительство оставалось у власти до 29 января 1992 года. За Центристскую партию и персонально за Эдгара Сависаара голосовало рекордное количество избирателей. В 2013 году на местных выборах Сависаар в Таллинне набрал 39 979 голосов — это абсолютный рекорд.
За прошедшие годы Эдгар Сависаар был видным деятелем в парламенте и мэром столицы. Именно под его руководством город развивался, был введен бесплатный транспорт, возведен Храм иконы Божией Матери ”Скоропослушница” в Ласнамяэ, построен ледовый холл ”Тондираба”, в котором проходят чемпионаты Европейского и мирового уровня и самые крупные культурные мероприятия, построены социальные дома, благодаря которым многие семьи получили крышу над головой.
Сависаар является одной из самых неоднозначных политических фигур Эстонии. Он имеет репутацию заступника русскоязычного населения Эстонии, многие видят в нём защитника малоимущих слове населения. В то же время оппоненты обвиняют его в авторитаризме, семейственности, коррупции и интриганстве.
Так кто же он на самом деле? Все ли сделанное за время активной политической деятельности было на благо народа? Русскоязычные жители нашей страны любят упрекать его за ”серые” паспорта и не случившегося второго государственного языка — русского. Но мало кто помнит, что в предвыборной программе партии ”Res Publica” вторым пунктом было введение русского языка, как второго государственного. И эта партия на выборах 2003 года победила с ошеломляющим тогда результатом.
”Res Publica” имела самую большую фракцию в Рийгикогу — 28 мест из 101. Вот только про языковые обещания избирателям премьерминистр Эстонии Юхан Партс так и не вспомнил! А 4 апреля 2006 года представители Res Publica и Исамаалийт (Союза Отечества) приняли решение о слиянии двух партий, поставив крест на двуязычии страны.
Эстоноземельцам свойственно не признавать и забывать достижения соотечественников. Правда, когда нужно возвращаться и просить помощи. Тому пример легендарный талантливый певец Яяк Йоала: долгие после обретения Эстонией независимости носил клеймо ”кремлевкого соловья” только за то, что его талант ценили и любили люди многомиллионной, некогда единой страны. Но вот когда нашей стране захотелось амбициозно
примериться к победе на международном музыкальном конкурсе ”Евровидение”, обратились за помощью в подготовке артистов именно к гению ”кремлевского соловья”…
Не исключено, что как только наступят трудные времена, вспомнят и про Эдгара Сависаара.
А может, Эдгар сам решит вернутся, чтоб в который раз спасти Эстонию в наши непростое время…
В личной беседе Эдгар однажды сказал: ”Как много я не успел сделать в столице, как много планов не успел реализовать! Многое переосмысливается, когда лично соприкасаешься с определенными проблемами. Социальной сфере требовалось и требуется гораздо больше уделять внимания…” Легко быть управленцем ”по накатанной”, но настоящие лидерские
качества проявляются в трудные времена, когда нужно ломать систему во благо людей и уметь брать ответственность на себя.
Сависаар именно такой человек. С Юбилеем, ”Железный” Эдгар!
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