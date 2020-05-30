Кто он — Эдгар Сависаар? Мнение Юлии Соммер

Легендарный и самый узнаваемый политик Эстонии, мастер политической интриги — таким запомнился Эдгар Сависаар жителям нашей страны. Покинув большую политику, он продолжает будоражить умы и сердца самим фактом своего существования. В преддверии юбилея Эдгара Сависаара позволим себе вспомнить, как всё начиналось.

В апреле 1988 года в прямом эфире передачи ”Подумаем еще” Эдгар Сависаар озвучил идею ”Народного фронта”, идею национального движения. Массовый отклик жителей страны повлек серьезные изменениям в эстонском обществе. Народный фронт, как умеренное народное движение, стал популярным и в 1988-1991 гг. организовал несколько массовых мероприятий, крупнейшим из которых стала ”Балтийская цепь” трех Прибалтийских республик. 23 августа 1989 года более миллиона человек, жителей Эстонии, Латвии и Литвы, взявшись за руки, образовали цепь от Таллинна до Вильнюса, протяженностью около 700 километров. Своей акцией они стремились продемонстрировать миру, как сильно жаждут обрести собственную государственность вне СССР. Все три республики обрели независимость и важно отметить, что Эстония была единственным государством Балтии, где обретенная свобода не стала кровопролитной.

Правительство Эдгара Сависаара пришло к власти 3 апреля 1990 года после того, как возглавляемый им Народный фронт победил на выборах в Верховный Совет в марте. Эдгар был назначен первым премьер-министром после принятия 20 августа 1991 года Декларации о восстановлении независимости Эстонской Республики.

” Сависаар имеет репутацию заступника русскоязычного населения Эстонии, многие видят в нём защитника малоимущих слове населения.

Его правительство оставалось у власти до 29 января 1992 года. За Центристскую партию и персонально за Эдгара Сависаара голосовало рекордное количество избирателей. В 2013 году на местных выборах Сависаар в Таллинне набрал 39 979 голосов — это абсолютный рекорд.

За прошедшие годы Эдгар Сависаар был видным деятелем в парламенте и мэром столицы. Именно под его руководством город развивался, был введен бесплатный транспорт, возведен Храм иконы Божией Матери ”Скоропослушница” в Ласнамяэ, построен ледовый холл ”Тондираба”, в котором проходят чемпионаты Европейского и мирового уровня и самые крупные культурные мероприятия, построены социальные дома, благодаря которым многие семьи получили крышу над головой.