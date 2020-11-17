Кто может дать гарантии, что Турция не поступит с Крымом, как с Карабахом?

Блогер портала российской радиостанции "Эхо Москвы" задается вопросом: а что если Турция нацелится на Крым?
”Армян сдали и Крым сдадут”— услышал я в разговоре с одним из своих крымских знакомых, в Феодосии. Он далёк от политики, от соцсетей, смотрит вечерами за ужином телевизор, уважает Владимира Владимировича, так что вроде, как типичный ядерный электорат Кремля, но на выборы принципиально не ходит, как я понимаю с 2015-2016 года, не видит в них смысла, так как в крымскую власть запёрлись все те же на манеже, только под другим флагом и портретами..
Как можно прокомментировать это мнение одного из жителя Крыма? Да как угодно, люди имеют право так думать, видя, как мы обошлись с Арцахом, армянами, предав их веру и надежду в Россию. Можно всё свалить, конечно, на Пашиняна, на кого угодно, но Россия не ввела миротворцев сразу и не предотвратила убийство тысяч солдат и мирных граждан. Именно поэтому одна из причин того, что многие крымчане не сдали свои украинские паспорта, а многие их восстановили и активно пользуются, понимая, что всё может быть — это неуверенность в будущем Крыма до сих пор.
Обычные люди всё прекрасно понимают, просто молчат, а если не всё, то о многом догадываются.
Многие ли так в Крыму думают, что теоретически/практически возможна сдача Крыма Украине или Турции? Нет, не многие, но такую точку зрения я слышал за последние дни не один раз. Крымские татары ”на кухнях” и не на кухнях воодушевлены этой геополитической победой Турции и не скрывают своих настроений. Посмотрите их ленты и чаты, там всё очевидно…
Сейчас россияне мало думают о политике, скорее о том, как заработать и не заболеть. Мы падаем в ковидную пропасть и до дна ещё лететь и лететь.
Крым по количеству заболевших так и не определился. То больше 200 человек, то 140, то опять за 200. В масках ходят почти все, правда особо тупые стягивают их на подбородок несмотря на то, что они в общественном месте.
Россия теперь не самый надежный партнёр, даже для своих подданных, увы, и это тоже не мое мнение, а срез мнений многих моих знакомых в соцсетях
Но вернёмся к армянам. Именно на совести Кремля очередной геноцид армянского народа, исход людей со своих родных мест. Уходя, они сжигают свои дома, вывозя на грузовиках часть нажитого имущества.
Кремль допустил войну в зоне наших интересов. Более того, турецкие военные, а фактически НАТО приняли в той или иной мере участие в этом конфликте, и мы проглотили. Когда надо можем, но тут нас банально нагнули.
Россия теперь не самый надежный партнёр, даже для своих подданных, увы, и это тоже не мое мнение, а срез мнений многих моих знакомых в соцсетях. На фоне общего ужас-ужас нам была нужна геополитическая победа, гордость за сильную страну, армию и мудрое руководство, но мы банально *** (обделались - RusDelfi) и видимо долго нам теперь жрать эрдогановские помидорки….
Кто может дать гарантии, что Турция не провернёт подобное с Крымом и Донбассом? Говорите Конституция? Конституцию могут быстро поменять или изменить, красиво всё объяснят, опыт уже есть. Кто может дать гарантии, что одна из башен Кремля сейчас или потом не пересмотрит ситуацию по Крыму в угоду своим барыжным интересам? Никто и это пугает не только меня.
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