Кто может дать гарантии, что Турция не поступит с Крымом, как с Карабахом?

”Армян сдали и Крым сдадут”— услышал я в разговоре с одним из своих крымских знакомых, в Феодосии. Он далёк от политики, от соцсетей, смотрит вечерами за ужином телевизор, уважает Владимира Владимировича, так что вроде, как типичный ядерный электорат Кремля, но на выборы принципиально не ходит, как я понимаю с 2015-2016 года, не видит в них смысла, так как в крымскую власть запёрлись все те же на манеже, только под другим флагом и портретами..

Как можно прокомментировать это мнение одного из жителя Крыма? Да как угодно, люди имеют право так думать, видя, как мы обошлись с Арцахом, армянами, предав их веру и надежду в Россию. Можно всё свалить, конечно, на Пашиняна, на кого угодно, но Россия не ввела миротворцев сразу и не предотвратила убийство тысяч солдат и мирных граждан. Именно поэтому одна из причин того, что многие крымчане не сдали свои украинские паспорта, а многие их восстановили и активно пользуются, понимая, что всё может быть — это неуверенность в будущем Крыма до сих пор.

Обычные люди всё прекрасно понимают, просто молчат, а если не всё, то о многом догадываются.

Многие ли так в Крыму думают, что теоретически/практически возможна сдача Крыма Украине или Турции? Нет, не многие, но такую точку зрения я слышал за последние дни не один раз. Крымские татары ”на кухнях” и не на кухнях воодушевлены этой геополитической победой Турции и не скрывают своих настроений. Посмотрите их ленты и чаты, там всё очевидно…

Сейчас россияне мало думают о политике, скорее о том, как заработать и не заболеть. Мы падаем в ковидную пропасть и до дна ещё лететь и лететь.

Крым по количеству заболевших так и не определился. То больше 200 человек, то 140, то опять за 200. В масках ходят почти все, правда особо тупые стягивают их на подбородок несмотря на то, что они в общественном месте.

Россия теперь не самый надежный партнёр, даже для своих подданных, увы, и это тоже не мое мнение, а срез мнений многих моих знакомых в соцсетях

Но вернёмся к армянам. Именно на совести Кремля очередной геноцид армянского народа, исход людей со своих родных мест. Уходя, они сжигают свои дома, вывозя на грузовиках часть нажитого имущества.