Кризис угрожает всем, но правительство Ратаса-Хельме готово спасать только олигархов

Наша страна на экономической карте Европы не имеет внушительных размеров. Однако мы маленькие только по европейским меркам. Но если сравнивать с экономикой соседней Россией, то Эстония выглядит вполне прилично. Так, бюджет Эстонии с населением 1,3 млн человек в 1,3 раза больше бюджета Санкт-Петербурга с населением 5,5 млн человек. Эстония полностью интегрирована в единый рынок ЕС, который, в свою очередь, является частью мировой экономической системой. Поэтому экономическое благополучие нашей страны зависит от мировой конъюнктуры. В период кризиса 2008-2009 годов экономика Эстонии сильно пострадала, ВВП упал на 14%. Но мы быстрее других стран Европы вышли из кризиса, потому что имели гибкую экономическую систему, антикризисную стратегию и программу преодоления кризисных явлений.

Сегодня Европа, как и весь мир, оказалась перед угрозой новой рецессии из-за пандемии и ценового хаоса на нефтяном рынке. Эстония уже испытывает последствия кризиса: безработица растет, налоговые поступления сокращаются, объёмы промышленного производства, строительства и услуг падают. Финансовые учреждения Эстонии корректируют прогнозы на 2020 год и делают ставки на понижение. В этой ситуации жителей Эстонии волнуют два вопроса: насколько глубоким будет падение, и есть ли у правительства Ратаса программа преодоления кризиса? И если по первому вопросу полной ясности нет, то по второму ответ очевиден: пока правительство Ратаса-Хельме спасает не экономику Эстонии, а эстонских олигархов.

” Только что глава ”Роснефти” Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Сомнений нет, ”Роснефть” эту помощь получит.

Крупные компании традиционно рассматриваются в системе государственных приоритетов как главные работодатели и плательщики налогов. Поэтому именно их государственная бюрократия пытается спасти в первую очередь. Во многих странах мира для спасения корпораций используются средства бюджета. Далеко за примерами ходить не нужно: только что глава ”Роснефти” Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Сомнений нет, ”Роснефть” эту помощь получит.