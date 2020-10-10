Критику Сталина в РФ могут приравнять к оправданию нацизма

Нюрнбергский трибунал, на решения которого так любят ссылаться в Кремле, был создан для осуждения нацизма и нацистов. Среди его решений нет актов, запрещающих критично оценивать политику СССР, и нет такого изложения сведений о Второй мировой войне, отклонение от которого можно было бы считать ревизией итогов трибунала над нацистскими преступниками.
Сама формулировка, которую с подачи Яровой предложено ввести в Уголовный кодекс РФ, и риторически, и по своим возможным юридическим последствиям прямо отсылает к печально знаменитой статье "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй" в брежневском уголовном кодексе. В предложенной редакции закон, формально направленный на борьбу с реабилитацией нацизма, угрожает стать самым простым способом отправить в тюрьму любого, кому не нравится Сталин или обеляющий его преступления Путин.
Автор: Федор Крашенинников — российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым.
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