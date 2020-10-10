Критику Сталина в РФ могут приравнять к оправданию нацизма

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила пакет законопроектов об усилении ответственности "за реабилитацию нацизма". Эти инициативы получили положительные отзывы правительственной комиссии, так что есть все основания полагать: в самое ближайшее время они станут законами, ссылаясь на которые, привлекать граждан России к уголовной ответственности будет еще проще, причем вовсе не за симпатии к нацизму.

Что предлагает Яровая





Формально Ирина Яровая предлагает лишь усиление уже принятых "мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала… одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично". Например, вторую часть уже существующей уголовной статьи "Реабилитация нацизма" предлагается дополнить положениями об ответственности за совершение указанных деяний с использованием интернета.

Нацизм — это несомненное зло. И с теми, кто пытается его оправдать и реабилитировать, надо бороться всеми способами. Но внимательному читателю сразу бросается в глаза, что к оправданию нацизма как бы между прочим и совершенно немотивированно приравнивается распространение неких "заведомо ложных" сведений о деятельности СССР в военное время. Именно это и вызывает тревогу общественности.

Теория и практика репрессий



Зная судебную практику современной России, можно предположить, что на самом деле речь идет о перспективе криминализации любых критичных высказываний об отношениях СССР с нацистской Германией в 1939-41 годах и фактическом разделе Восточной Европы двумя диктаторами на зоны влияния. Кроме того, уголовно наказуемой при таком подходе может стать вообще любая критика советской политики 1930-40-х годов — от расстрела польских офицеров в Катыни до послевоенной принудительной советизации Восточной Европы. При желании следователей и судей, угодить в тюрьму можно будет и за критику депортации целых народов, голода и репрессии внутри СССР, а также за любые некомплиментарные высказывания о поведении военнослужащих Советской Армии в ходе войны.