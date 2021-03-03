Критики президентской речи обозначили прорыв — мы все эстонцы в широком смысле

В западном мире почтительное отношение к культурному происхождению национального меньшинства и его отдельное упоминание — это признак хорошего тона. Обращаясь к национальным меньшинствам Эстонии президент сделала вступление: ”Дорогие соотечественники с иными культурными корнями и родным языком!” и назвала их ”спутниками”.

Понимая логику речи и принимая в расчет все то, что она сделала для интеграции (начиная с переноса президентской канцелярии почти на месяц в Нарву и выступлений на русском языке), это можно рассматривать как почтительное и тактичное обращение. Однако, видимо, президент перегнула палку, слишком контрастно обозначив признаки различия.

Немного неожиданно, русскоязычные журналисты, обозреватели, пиарщики и политики понеслись выделять это предложение и еще несколько слов из речи как неуместное ”разделение общества” и указание на ”свои-чужие”.

На мой взгляд все эти негативные реакции, одна жёстче другой, как ни странно, очень позитивны. По сути, граждане сказали, что мы все эстонцы, хоть и разные по своему происхождению и языковому набору. Эстония у нас одна, не надо отдельно выводить тему этнических различий. Часто тексты критиков кончались резолюцией наподобие ”Люблю Эстонию!” и сопровождались убежденностью в том, что хорошее владение эстонским — это надо!

Одной из гарантий долговременного экономического и социального успеха этой страны является единая государственная идентичность и общее для всех жителей эстоноязычное информационное поле (что не исключает СМИ на других языках). Это возможно на базе гражданского патриотизма и единой системы образования для всех. Такое общество будет ориентировано на созидательное сотрудничество и преодолеет кризисы гораздо легче.

Уверен, что все, кто ценят свою гражданскую принадлежность к Эстонии, владеют эстонским языком, а также уважают местную культуру — в широком смысле слова эстонцы. Или эстонцы русского, украинского, белорусского (и дальше по списку) происхождения. Как кому больше нравится.

Поэтому, с определенными оговорками, нужно быть признательным всем, кто такого рода обращение в речи президента отмел. Мы все ближе к цели построения единого свободного общества.