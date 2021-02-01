Кристина Каллас: нам надо увидеть, чего хотят россияне, а не говорить про конфликт Путина и Навального

"Мы должны оценивать российские события отсюда из Эстонии глубже, чем просто ”Навальный плохо — хорошо, Путин — плохо”, — утверждает Каллас. — В Эстонии достаточно такого упрощенного анализа, но нужен более глубокий взгляд на то, что на самом деле происходит в России. Серьезная стагнация в экономике, а также в политике и общественной жизни. За 20 лет власть получила небольшая группа людей, удерживающих остальное население, особенно молодое поколение, от руководства страной - туда допускаются только те, кто присягает на верность нынешней власти. Экономика плоха, перспективы на будущее еще хуже. Молодые люди чувствуют, что у них нет будущего в своей стране, и поэтому выходят на улицу. Навальный играет очень большую роль в стремлении людей отстаивать свое будущее, хотя его собственные политические взгляды на то, каким должно быть будущее России, также весьма противоречивы".

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