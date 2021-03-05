Кристен Михал: вместо требования ввести режим ЧС мэр Кылварт мог бы задаться вопросом, почему он не вызывает доверия среди русских

В-четвертых, в-пятых, в-шестых — продолжать можно до бесконечности. Например, обсудить, куда делась обещанная прошлым правительством крупнейшая инвестиция 2021 года, которая, по заверениям Центристской партии, должна была сломать хребет коронакризису? Здесь я, кстати, на стороне мэра — я обеими руками поддерживаю строительство новой больницы в Таллинне. Нужно на разных уровнях убеждать всех в ее необходимости, в том числе и на уровне ЕС, а не тратить время на бесконечные призывы.
Или: почему мы, например, до сих пор обсуждаем необходимость ремонта таллиннских детских садов? Сколько лет об этом можно говорить?
Кризис — это самое подходящее время, чтобы начать действовать и использовать строительный сектор как рычаг положительного воздействия на экономический цикл. А городской чиновник уже на протяжении полутора лет рассказывает о составлении планов. Никого это не удивляет?
Или вот еще вопрос: не должны ли все медийные ресурсы города в сотрудничестве с частными СМИ быть направлены на разрешение кризиса вместо того, чтобы публиковать в каком-нибудь печатном издании размышления какого-нибудь районного старейшины?
Например, для начала можно начать тиражировать статьи доктора Аркадия Попова (словам которого, очевидно, доверяю не я один) об ответственном поведении и необходимости вакцинирования. А не продолжать публиковать в районных изданиях рассуждения районных старейшин, которые кроме них самих никому не нужны.
Давайте подведем итоги. Эта статья не появилась бы, если бы мэр не относился наплевательски к собственным обязанностям. Нынешние ограничения стали уже более жесткими, чем были в период чрезвычайной ситуации. А в закон были внесены поправки, в соответствии с которыми режим чрезвычайной ситуации нужен только для того, чтобы вывести на улицы войска. Неужели Кылварт действительно хочет сказать, что настало время подключать вооруженные силы?
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