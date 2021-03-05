Кристен Михал: вместо требования ввести режим ЧС мэр Кылварт мог бы задаться вопросом, почему он не вызывает доверия среди русских

Вместо громких заявлений с требованиями объявить о введении чрезвычайного положения вице-председатель Центристской партии и мэр Таллинна Михаил Кылварт мог бы спросить у себя, почему ему не доверяют его русскоязычные избиратели? Потому, что, требуя через СМИ ввести строгие ограничения, фактически он говорит, что показателями заболеваемости в моем родном Таллинне или, например, в его родном избирательном округе Ласнамяэ должно заниматься правительство во главе с Каей Каллас. Получается, слово Кылварта потеряло всякий вес. А может, ему не хватает смелости или воли сказать это, не ссылаясь на Каю? Но почему?

Что мэр Таллинна мог бы предпринять вместо составления пресс-сообщений? Вот несколько примеров.

Во-первых, следует уплотнить график движения общественного транспорта, чтобы пассажиры могли соблюдать дистанцию. Во время первой волны мы довольно долго убеждали город в необходимости этого шага, может, в этот раз получится побыстрее?

Во-вторых, нужно вести активную разъяснительную работу о важности ношения масок и вакцинации. Вплоть до личного примера. Нужно хотя бы месяц продержаться, пока вакцина, так сказать, не подставит свое плечо. А не просто ждать непонятно чего. Сегодня нужны доверие и личный пример, а не страх кого-нибудь рассердить призывами не бояться зарегистрированных в ЕС вакцин. Понятно, что ”Спутник V” в их число не входит. Вопрос в том, где ты предпочитаешь находиться: в инфополе собственной страны или соседнего государства. Простой и ясный выбор.

В-третьих, самыми уязвимыми секторами экономики стали сфера развлечений, общепит и малый бизнес. Во время второй волны государство приходит на помощь, но, естественно, не из щедрости руководителей, а из понимания того, что во время кризиса все нуждаются в поддержке. В отличие от своего предшественника, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, например, подняла размер финансовой поддержки туристического сектора до 17,5 миллиона евро, а раньше эта сумма составляла 5 миллионов. Поддержка будет также оказана тренерам, FIE, организаторам культурных мероприятий — шаги в этом направлении уже делаются. Вместо того, чтобы указывать, как люди должны выполнять свою работу, мэру стоило бы задуматься о том, какую пользу он может принести городскому бизнесу и работникам.