Криштафович: значительная часть местных русских поддерживают диктатора

Цифры не оставляют пространства для трактовок: значительная часть местных русских поддерживают диктатора, на совести которого убийства и беспрецедентное в современной Европе массовое насилие в отношении мирного населения.

Кто все эти люди?

Сторонники Лукашенко среди жителей Эстонии — лица, в основном, старше 50 лет (30%). Среди поколения миллениалов (от 15 до 35 лет) процент тех, кто считает диктатора легитимным президентом близкой нам страны, колеблется от 13 до 16%. Молодежь, как раз, легитимной считает Тихановскую (40%).

Вывод, который можно из этого сделать, простой: русскоязычная молодёжь находится уже на нашей стороне, или даже на стороне своих сверстников в Беларуси. В том, что эстонская молодежь, вне зависимости от этнического происхождения и родного языка, скорее поддерживает Светлану Тихановскую, есть огромная заслуга молодых белорусов, живущих здесь — развернутой ими разъяснительной кампании и акциям солидарности.

Как до такого дошли?

Что не так с русскими 50+? Надо понять, что люди 26 лет назад в Беларуси голосовали за Лукашенко по той же причине, по которой русскоязычные в Эстонии этого же возраста его поддерживают и сегодня: Лукашенко был символом реакционного движения, он вёл страну обратно в ”совок” и его целью всегда было восстановление СССР в прежних границах.

В Беларуси в начале 90-ых власти не могли справиться с разгулом преступности и решить проблемы социального неравенства, вызванного резким переходом к рынку. В странах Балтии же сразу стали проводить структурные реформы, и это позволило довольно быстро переориентировать экономику полностью на Запад и поднять уровень ВВП. А в Беларуси держались за убыточные заводы и колхозы, которые мало того, что были убыточными, так их ещё и регулярно грабили бандиты. На этом фоне поддержка электоратом обещаний справиться с ОПГ и ”дать зарплату хотя бы 20 долларов” воспринимались на ура.

Русские в Эстонии точно так же ностальгируют по ”совку”, потому что испытывали на себе трудности переходного периода после восстановления независимости несколько дольше, чем автохтонное население. На госслужбу могли устроиться единицы, которые имели гражданство, знали государственный язык или хотели его изучать. Реализовать себя в бизнесе в принципе значительно сложнее, а будучи наемными работниками, русскоязычные сограждане искали себе применение зачастую у русскоязычных же работодателей. Последние, при этом, ориентировали свой бизнес, в основном, на восток, из-за чего были подвержены всяческим кризисам, постоянно банкротились и обманывали своих работников, либо платили им гроши, да и те в конверте.