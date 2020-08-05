Кремль сожрет одним куском и Лукашенко, и Тихановскую, и 10 миллионов белорусов(1)
Российский журналист Антон Орехъ в своем блоге на "Эхе Москвы" объяснил причины глубочайшего кризиса в отношениях России и Республики Беларусь.
Российский журналист Антон Орехъ в своем блоге на "Эхе Москвы" объяснил причины глубочайшего кризиса в отношениях России и Республики Беларусь.
Лукашенко не параноик, не псих, не клоун. Он очень нервничает, истерит, паникует по одной простой причине — против него открыли второй фронт. Было время, когда Батьку называли последним диктатором Европы и не было правителя одиознее на нашем континенте. Но потом Владимир Владимирович прихватил Крым и обошел Лукашенко во всех рейтингах ужасности с большим запасом.
А Григорич стал подмигивать Западу, Крым не признавал, получал по-братски недорогие углеводороды из России, отправляя взамен знаменитый белорусский пармезан, легендарные белорусские креветки и фантастические белорусские ананасы. Сидя на двух стульях и служа с ухмылкой сразу всем господам, он продлил свое правление еще на несколько лет. Но топливо в баках кончается. Были бы в Белоруссии честные выборы, он вполне мог их проиграть. Устали люди от одного и того же лица на экранах и портретах. Но это оказалось полбеды. Потому что Россия тоже устала от Батьки. У нашего предводителя тоже кончается бензин и срочно нужно поддать газу. Нет лучшего средства, чем присоединить Белоруссию.
Санкции нам уже не страшны — после Крыма нам вообще всё фиолетово. А за Минск заступаться как за Киев, поди, еще и не станут. В конце концов, будет вместо двух диктаторов один, а вместо двух источников беспокойства — один общий. У Путина чутье. Он понимает, что положение Лукашенко хлипкое как никогда. Что железо уже горячо и вот-вот надо будет ковать. Что не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Белорусская оппозиция имеет совершенно не те интересы, чем Путин. Но любой раздрай в Белоруссии сейчас на руку Кремлю. Который при любом удобном случае просто сожрет одним куском и Лукашенко, и Тихановскую с ее подругами, и все 10 миллионов белорусов. Этого Батька боится больше всего.
Его главный соперник на выборах не тот, кто с гневом выводит людей на площади в Минске, а тот, кто тихо улыбается в кабинете на Красной площади в Москве. И поэтому Александр Григорич напирает на внешнюю угрозу и просит не мешать ему спасать страну. А перед белорусским народом замаячила жутковатая перспектива: либо еще бог знает сколько лет жить с нынешним опостылевшим мужчиной во главе страны, либо внезапно получить другого мужчину, который опостылел нам.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Умерла чемпионка Тверской обл. по танцевальному спорту Курепина
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?
Неожиданный поворот в деле доцента-расчленителя