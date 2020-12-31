Кремль похож на неудачливого киллера, который мечется вокруг жертвы и кричит ”Ой, мамочка”

Операция по отравлению Навального омерзительна, но операция по прикрытию отравления она может быть хуже ее самой. Она говорит о какой-то гнилостности стратегического поведения. Кремль похож сегодня на киллера, который неудачно отстрелялся по жертве, ранил ее, а теперь мечется вокруг и кричит ”Ой, мамочка”. И ”пошли прочь, идиоты”.

То есть, это просто опасное состояние для такой страны. Вот почему я говорю, что это плохо, что Россия не место для дебатов. Огрубелое общество театрализует жестокость, а тут нельзя остановиться, — негде. Театрализует оскорбления, практикует все более примитивные объяснения, а дальше нельзя их взять назад.

Вот смотрите — все, что наговорили о Навальном, оно до того глупо, что его нельзя взять назад, нельзя сказать: ”Нет, парни, это все забудьте, сейчас я с вами поговорю как с мужиками”. Нет. Уже невозможно.

Вот это проблема. И нас ждет в 2021 году контагиозность этой всей атмосферы. Когда ты не можешь проанализировать ситуацию и придумать решение, пусть грубое, но реальное, ты зажмуриваешься и начинаешь нажимать кнопки — какие-нибудь, до каких дотянешься. Вот проблема.

Редакция может не разделять мнение автора.

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