Красную армию не встречали цветами, а солдаты и офицеры грабили и бесчинствовали

В отличие от навязывавшейся советской пропагандой картины, в реальной жизни нигде в Эстонии не встречали Красную армию с цветами и песнями. Большей части населения было ясно, что пришли новые оккупационные власти. Особое беспокойство у местных коммунистов вызывало самоуправство военных.

Во-первых, нужно было как-то пресечь мародерство, и в то же время объяснить народу, что прибыли ”освободители”. Так, уже в 1944 г. в докладных документах появляются совершенно неприемлемые идеологически, но широко распространенные сравнения деятельности ”освободителей” с немецкими оккупационными властями, которые указывают, что жизнь жителей Эстонии не стала слаще.

”Постигшую этот регион гибель с приходом советских войск не с чем сравнить в современной Европе. Встречались большие территории, где по всем признакам после продвижения советских войск не осталось в живых ни одного мужчины, женщины или ребенка… русские вычистили местное население так, что это не с чем сравнить со времен азиатской орды”.

Так американский дипломат Джордж Кеннан описывал продвижение советских войск в Европе в 1944 и 1945 гг (Memories 1925-1950. George F. Kennan. An Atlantic Monthly Press Book, стр. 265.). В то время завоевания назывались по-разному, но в дальнейшем в устах советской пропаганды они постепенно превратились в ”освобождение Европы от нацизма”.

” Для солдата каждый день мог стать последним, поэтому каждый день нужно было проживать по полной

На Восточном фронте Второй мировой в боях против друг друга ни Германия, ни Советский Союз не признавали IV Гаагскую конвенцию 1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны. В связи с этим, оказавшихся посреди военных действий гражданских не защищал ни один договор, который выполняли бы обе стороны.

Годами открыто культивировавшаяся среди красноармейцев ненависть к немецким оккупантам, в борьбе с которыми все средства хороши, четко проявилась на захваченных территориях.

Насилие над гражданским населением захваченных территорий имеет длинные исторические традиции. К этому добавилась тактика борьбы Красной армии, не заботящаяся о человеческих жизнях. Для солдата каждый день мог стать последним, поэтому каждый день нужно было проживать по полной. В военном положении насилие против гражданского населения стало неофициальной моделью поведения.