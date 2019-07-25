”Которые тут понаехавшие? Вылазь!”. Почему Март Хельме борется не только с нелегальной, но и с легальной иммиграцией

Что-то подобное, как недавно заявили руководители электронных предприятий, дающих четверть всего промышленного экспорта Эстонии, ожидает и их отрасль: при ужесточении системы найма и расчета с рабочей силой возникают такие препятствия, которые им вряд ли удастся преодолеть, и поэтому у них имеется точно такая же нехватка рабочей силы.

В глазах рядового обывателя, он же рядовой избиратель, новая инициатива МВД, если судить по публикациям в широкой печати, призвана, во-первых, защитить его — обывателя/избирателя — интересы. Поскольку эти ”понаехавшие тут”, как правильно указывает вождь и учитель Март Хельме, отнимают рабочие места у здешних трудолюбивых граждан и даже у лояльных эстонскому государству лиц без гражданства.

А во-вторых, эта же инициатива защищает интерес того же иностранца, которому отныне здешний вампир-эксплуататор трудового народа должен будет платить нормальную зарплату, да не в конверте, а легально, дабы госбюджет полнился полновесными налогами.

Как эти два взаимоисключающих постулата могут благополучно уживаться в одной голове, пусть даже и образно-обобщенной, — вопрос, скорее, к психиатру.

В одном из своих недавних интервью лидер EKRE горько посетовал, что его слова, где бы и по какому бы поводу они ни были произнесены, вечно толкуются превратно, и никто — особенно эти щелкоперы/журналисты — не берет на себя труд вникнуть в глубокий смысл сказанного им…

Внимательно следите за наперстком!

Может, нынешний министр внудел в чем-то и прав. Однако сколько ни следи за действиями профессионального напёрсточника, все равно никогда не угадаешь, под какими именно наперстком окажется шарик.

Новый законопроект изобилует красивыми фразами о пользе для народа и отечества, и потому временами носит, я бы сказал эпический характер — если не на уровне ”Калевипоэга”, то уж как минимум ”Махабхараты”.

Вот, к примеру, только одно место из всего лишь пояснительной записки к проекту обновленного закона: ”Политика управляемой иммиграции должна учитывать нужды общества и рынка труда Эстонии, опираясь на демографическую, культурную и экономическую жизнеспособность Эстонии и их развитие”. Всеобщая декларация прав человека меркнет на фоне этого шедевра.

Однако, по мнению большинства экспертов, подобные афоризмы призваны лишь скрыть главный недостаток вышедшего из недр МВД документа. Вот что по этому поводу пишет в издании ”Деловые ведомости” юрист Торгово-промышленной палаты Эстонии (ТППЭ) Мерике Коппель: ”Запланированные в Законе об иностранцах изменения (…) не решают главную проблему, связанную с иммиграционной квотой.

Торгово-промышленная палата не раз обращала внимание МВД на то, что для предпринимателей самое узкое место в Законе об иностранцах — это иммиграционная квота, которая препятствует приезду на работу в Эстонию иностранцев, вкладывающих свой труд в развитие эстонского общества. (…)

В МВД пояснили, что в рамках данного законопроекта нормы, связанные с квотами, меняться не будут”.

Много лет назад концерн Balti Laevaremonditehas (BLRT Grupp) столкнулся с такой проблемой, как нехватка высококвалифицированных сварщиков-корпусников, которых в Эстонии не готовило ни одно профессионально-техническое учебное заведение. Такие специалисты имелись в украинском портовом городе Николаеве, и они готовы были приехать в Таллинн. Речь-то шла всего о двадцати мастерах. Но имевшиеся на тот момент квоты не позволили привести их в Эстонию. Эти квоты были приняты в 1991 году и действуют до сих пор.

На BLRT Grupp решили вопрос просто: вывели соответствующее производство из Эстонии в другие страны (в том числе соседние скандинавские), где нет таких ”драконовских квот”. Эстонский бюджет недополучил за прошедшие с тех пор годы налогов на несколько десятков миллионов евро.

…А кстати о защите интересов работников — жителей Эстонии. По мнению юриста ТППЭ, ”поправки облегчают движение уже находящейся в Эстонии иностранной рабочей силы, у которой появляется возможность краткосрочно работать одновременно у нескольких работодателей и менять работодателя, не ходатайствуя о новом виде на жительство (выделено мной — В.И.). При этом одновременная работа у нескольких работодателей может вызвать недобросовестную конкуренцию…”.

То есть вместо того, чтобы упорядочить положение на рынке труда, новый закон способен только внести в эту область дополнительные элементы хаоса. Следите за наперстками!..