Коронавирус. Как я заболел, и что понял. Симптомы и реакции. И советы.

1. Все началось очень внезапно. И это особенность коронавируса. Еще с 19.30 до 22 я бодро быстрым шагом прошел 15 тысяч шагов, великолепно себя чувствовал. А в 24.00 уже был жар.

2. Сразу поднимается температура. Первую ночь до 37,5. И держится потом все время почти, поднимаясь до очень высокой. Правило такое, — температуру сбивать только если она более 38 (по другой версии врачей — даже только при более 38,5). Логика такая, — именно повышенная температура включает в организме все механизмы борьбы с вирусами и бактериями. Поэтому она очень нужна. Но после 38,5 у здоровых и после 38 у не очень здоровых могут быть уже и негативные последствия например для сердца. А после 39 начинают разлагаться белки в организме. Поэтому регулирование своей температуры в диапазоне с 37 до 38 это очень важная часть лечения. Метод очень простой — парацетамол, очень проверенный. Он заодно и болеутоляющий. Поэтому он помогает хорошо спать. Действует как раз около 6-8 часов.

3. Все началось необычно. Было ясно, что не простуда точно. В первую же ночь не просто температура, но гипертонус мышц, который вообще не давал спать с 1 до 6 ночи. Температура тоже ведет себя резкими скачками.

4. Другие симптомы. Без насморка практически. Ну раз в час. Горло не болело. То есть сразу понятно, что не простуда. Потери вкуса и запаха не было.

5. Все тело сильно болит от интоксикации. Поэтому пить теплую воду, ну я пью более 5 литров. Ее и хочется пить. Аппетита нет вообще.

6. Но есть все-таки надо, чтобы организм брал энергию извне, а не пожирал свои ресурсы. Куриный бульон и легкие отвары. Я сделал ошибку, — поел крымских персиков. Ну как их не поесть? Но это было неправильно. Во-первых, пераваривание любой сырой пищи забирает очень много энергии у организма, — а она максимально должна идти на борьбу с болезнью. Поэтому ничего свежего, сырого. Во-вторых, отвыкший от любой еды, организм ответил расстройством жкт.

7. На второй уже день утром я сдал тест на коронавирус. Хотя уже сдавал 10 дней назад. В платных центрах легко. В государственной системе медицины сейчас на этот тест огромные очереди, расписано чуть не на неделю.