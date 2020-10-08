08.10.2020, 20:13

Коронавирус. Как я заболел и что понял


Сергей Марков
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Пациента с коронавирусом забирает российская скорая
Пациента с коронавирусом забирает российская скораяФото: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Российский политолог Сергей Марков на собственном опыте испытал, что такое коронавирус COVID-19 и рассказал об этом подписчикам своего фэйсбука. И хотя некоторые из пунктов, сформулированных Марковым, действительны только для России, полагаем, они будут полезны и читателям RusDelfi. Хотя лучше бы они никому и никогда не пригодились.

Коронавирус. Как я заболел, и что понял. Симптомы и реакции. И советы.

1. Все началось очень внезапно. И это особенность коронавируса. Еще с 19.30 до 22 я бодро быстрым шагом прошел 15 тысяч шагов, великолепно себя чувствовал. А в 24.00 уже был жар.

2. Сразу поднимается температура. Первую ночь до 37,5. И держится потом все время почти, поднимаясь до очень высокой. Правило такое, — температуру сбивать только если она более 38 (по другой версии врачей — даже только при более 38,5). Логика такая, — именно повышенная температура включает в организме все механизмы борьбы с вирусами и бактериями. Поэтому она очень нужна. Но после 38,5 у здоровых и после 38 у не очень здоровых могут быть уже и негативные последствия например для сердца. А после 39 начинают разлагаться белки в организме. Поэтому регулирование своей температуры в диапазоне с 37 до 38 это очень важная часть лечения. Метод очень простой — парацетамол, очень проверенный. Он заодно и болеутоляющий. Поэтому он помогает хорошо спать. Действует как раз около 6-8 часов.

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3. Все началось необычно. Было ясно, что не простуда точно. В первую же ночь не просто температура, но гипертонус мышц, который вообще не давал спать с 1 до 6 ночи. Температура тоже ведет себя резкими скачками.

4. Другие симптомы. Без насморка практически. Ну раз в час. Горло не болело. То есть сразу понятно, что не простуда. Потери вкуса и запаха не было.

5. Все тело сильно болит от интоксикации. Поэтому пить теплую воду, ну я пью более 5 литров. Ее и хочется пить. Аппетита нет вообще.

6. Но есть все-таки надо, чтобы организм брал энергию извне, а не пожирал свои ресурсы. Куриный бульон и легкие отвары. Я сделал ошибку, — поел крымских персиков. Ну как их не поесть? Но это было неправильно. Во-первых, пераваривание любой сырой пищи забирает очень много энергии у организма, — а она максимально должна идти на борьбу с болезнью. Поэтому ничего свежего, сырого. Во-вторых, отвыкший от любой еды, организм ответил расстройством жкт.

7. На второй уже день утром я сдал тест на коронавирус. Хотя уже сдавал 10 дней назад. В платных центрах легко. В государственной системе медицины сейчас на этот тест огромные очереди, расписано чуть не на неделю.

8. Очень важный пункт. После диагноза коронавирус, возникает выбор стратегии лечения. А он критически зависит от состояния легких, который определяется КТ компьютерной томографией. Сделать ее не легко. В платных центрах уже все расписано на несколько дней вперед. Да и не возьмут туда вообще, если есть инфо, что у вас covid-19, — а получают они эту информацию из общей системы, в которую ваш результат анализа пойдет еще до того, как он пойдет к вам. В государственной системе медицины сделать КТ можно, но туда только через скорую помощь. А скорая помощь сама решает, вести вас в больницу или нет. В общем с КТ есть проблемы. Мне КТ делали по скорой помощи.

9. В больницу или дома? Этот выбор встает перед каждым. Но прежде всего этот выбор делает государство через скорую помощь. Логика скорой помощи, как я ее понял, такая, — если много больных, приходится отсекать. То есть в больницу кладут только при утяжеленных случаях, когда гипертония, сахарный диабет, очень высокая, более 25% степень поражения лёгких. Сейчас больных очень много, поэтому лечение дома — к этому подталкивают больного. Если лечение на дому — лекарства приносят больному и бесплатно.

10. Вирус бьет не только по легким, но и по всем системам организма. По жкт, — расстройство. По нервной системе — есть некоторая спутанность сознания, поэтому не судите строго эти записки. По сердечно сосудистой системе.

11. Одно из самых опасных следствий covid-19 сгущение крови, тромбозы с угрозой инсульта. Поэтому важное лечение — сильные антикоагулянты для разжижения крови. Не кардиомагнил, а что-то намного сильнее.

12. Где заразился? Все меня спрашивают. Да где угодно. Самолет, аэропорт, заседание в ЦИК, разные круглые столы, фестиваль йоги, групповые тренировки. Всего полно. Большинство медиков считают, что переболеют все, но чем позже — тем легче. Поэтому что вирус «взрослеет» и теряет агрессивность. Сейчас осенью он уже менее агрессивен, чем весной. Лечить лучше научились.

13. Как отличить коронавирус от гриппа, ОРВИ, простуды? Нет почти насморка и болезни горла. А вот с гриппом похоже очень. Ведь это похожая группа. Только грипп — это вирус взрослый, солидный. А covid-19 — это молодой, шустрый, неопытный вирус, вирус-хипстер. И ведет себя как хипстер — необычно, с креативом и истериками. Вот так вы его и отличить сможете. Необычностью.

Надеюсь, вам этот мой пост никогда не понадобится!

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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