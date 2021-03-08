Корона — это не Бронзовый солдат

Эстонию поразил беспрецедентный кризис. Наша страна находится в худшем положении с момента восстановления независимости. Мы говорим о меньшей рецессии, чем в других европейских странах, но в то же время наряду с Чехией выделяемся самой большой кумулятивной заболеваемостью, а вместо вхождения в пятёрку самых богатых стран в Европе, мы стали чемпионом Европы по короне, и это достижение не связано со спортом.

Однако, рискуя вызвать шквал критики сторонников партии премьер-министра, я говорю, что худшее, что могло произойти во время этого кризиса — это приход к власти Партии реформ. Партия, которая ценит экономику больше, чем людей, не должна иметь право голоса во время кризиса здравоохранения. После короткого медового месяца нынешней коалиции и вчерашней Первой Студии становится ясно, что своей отставкой Юри Ратас сделал не одолжение государству, а оказал народу медвежью услугу.

Политика жесткой экономии — это не выход

Как зеленая я могу понять реализацию политики жесткой экономии в контексте устойчивого государственного бюджета, но я не могу согласиться с достижением структурного баланса за счет благополучия и здоровья людей. Если премьер-министр получает четырёхкратную среднюю зарплату и отказывается финансово помогать получателям минимальной заработной платы, семьям с детьми и пенсионерам, то это совершенно неприемлемо с человеческой точки зрения. Жителей Эстонии столько сколько есть — мы не должны подвергать опасности свою жизнь, потому что государственный бюджет должен быть ”сбалансированным”. Жалобы на то, что предыдущие правительства растратили деньги зря, давно перестали быть актуальными. Ни один здравомыслящий человек не хочет сейчас доходить совсем до дна, помогая людям и бизнесу, но Партия реформ говорит о дополнительном бюджете в качестве крайней меры. Долговое бремя нашей страны по-прежнему остаётся одним из самых низких, а процентные ставки резко упали. Экономить в хорошие времена — это хорошая идея, но сейчас плохие времена. Без шуток. Для предпринимателей, работников, родителей, пенсионеров, врачей, спасателей. Всех, кроме чиновников. Как очень чётко выразился премьер — чиновникам не о чем беспокоиться. Страна продолжает набирать вес. Но за чей счёт?