Клоунада на кладбище

Люди постарше до сих пор со слезами благодарности вспоминают, как во времена Великого Кормчего к какому-нибудь пролетарскому празднику — на 7 ноября или на 1 мая, а то и на обе даты, — обязательно понижались цены. В основном, почему-то, на хлеб и сахар. Иногда, для разнообразия, и на другие товары, но на эти — регулярно. Хоть на пять или даже на три копейки, но понижались! Правда, и стоила тогда буханка черного где-то рубль тридцать — рубль пятьдесят (в пересчете на более близкие нам цены после денежной реформы 1961 года — 13-15 копеек, дешевле литра семьдесят шестого бензина).

Впрочем, оказывается, и сегодня есть люди, которые благодарны родной партии и правительству за неустанную заботу. Что ж, имеют право. И на самом деле, семь евро — это больше, чем совсем ничего. Можно пару упаковок аспирина купить. Приспичит — и за пятачком нагнешься, а тут сразу сто сорок пятаков.

В принципе с такой точкой зрения можно согласиться. Не обязательно её разделять, но согласиться можно. Тем более что некоторые ее сторонники приводят такой аргумент: у государства денег на всё не хватает, так пусть уж сэкономят на пенсионерах, зато в бюджете окажется больше средств на помощь молодым семьям и вообще детям.

Можно в таких рассуждениях и дальше пойти: пенсионерам всё равно скоро на погост. Обойдутся! И чего им еще ждать?! Обещали внеочередное повышение — обещанное исполнили. Теперь больше не просите…

А то, что молодым тоже рано или поздно придется пойти на пенсию — это уже не к нам, пусть у них голова болит.

Так что в этом смысле у меня тоже гора с плеч — больше не надо переживать за правительство, справится ли оно с обещанным? Уже справилось.

Правда, один вопрос все-таки еще остается: а не слишком ли прозрачный намек содержится в том, что очень уж близко по времени оказались реформа второй ступени и повышение пенсий на эту сакраментальную сумму? Мол, ребята, хватайте ваши денежки из накопительной части, или затягивайте пояса по самое не могу! Но тут уж ничего не поделаешь: нашим людям какую милость ни окажи, они всё на свой лад истолковать сумеют, сколько ни объясняй.

Мартин Хельме советует…

Впрочем, кроме парад-алле, в этом цирке, все-таки есть и другие номера. Однако, как и положено в клоунаде, они утрированы до шаржа, и не всегда дружеского.