Клоунада на кладбище

Вот, к примеру, акробатика. В настоящем цирке, даже шапито, для выступлений в этом жанре все-таки надо обладать каким-никаким талантом и мастерством. В нашем ничего этого не надо. Скажем, чехарда по-министерски. Тут как раз чем более дилетантски, тем смешнее.

”Танцуют все”: министры (причем разного профиля, совпадение по специальности не обязательно), канцлеры, вице-канцлеры, советники и помощники. В старом театре это называлось ”гэг”, от английского gag — кляп, затычка. Изначально выглядело как спор двух актеров, каждый из которых старался ”заткнуть” другого остроумной фразой. Нынче подразумевает серию нелепых прыжков, ужимок, подножек, падений, лупцевание друг друга всяким хламом. Чем нелепее, тем смешнее. Остроумие не только не обязательно, но и нежелательно…

Жемчужным блеском сияют между отдельными гэг-номерами перлы вроде ”паразитирующих тибл”, ”ленивых тараканов” и ”бессмысленной говорильни” (о ПАСЕ). Или — из обновленного репертуара — надписи ”Some Niggers Never Die They Just Smell That Way” на футболке депутата Пайдеского горсобрания от EKRE Андреса Пыллу, про которого местный мэр сказал, что это просто типичный болтун, а процитированная надпись — всего лишь способ привлечь к себе внимание. Хотя в любой нормальной стране уже давно привлекли бы самого болтуна. Как минимум, к административной ответственности.

Впрочем, допускается также пикировка на уровне, претендующем на некую интеллектуальность. Например, результат исследования, проведенного по заказу Министерства финансов, показал, что более двух третей жителей Эстонии не имеют накоплений, которые позволили бы им в случае потери регулярных доходов продержаться более чем три месяца. Причем половина из них (то есть одна треть от общего числа) не продержались бы и месяца, а 10 процентов и вовсе имеют запас денег меньше чем на неделю.

Вывод, которым глава Минфина Мартин Хельме поделился с общественностью по итогам этого опроса, поражает глубиной анализа и масштабом мышления. Оказывается, чтобы успешнее копить деньги для финансовой ”подушки безопасности”, надо (вы не поверите!) больше зарабатывать.

В общем, так: у вас нет хлеба? Жрите пирожные! Такие вот у нас нынче шуточки…