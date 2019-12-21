Климатолог: Путину не известны настоящие причины глобальных изменений климата

Не так важно, каким по счету был вопрос. Главное — какой был ответ. В своем ответе президент России фактически признался, что ему не известны настоящие причины глобальных изменений климата. Он думает, что это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной, как то: наклон оси вращения Земли либо ее орбиты вокруг Солнца.

Интересно в связи с этим было бы узнать, у кого он спрашивал об этом. Вот в России есть целый Институт глобального климата и экологии. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые все про это знают. Есть еще Институт физики атмосферы. Там тоже работают профессиональные климатологи, которые изучают изменения климата, строят для этого сложные математические модели и тоже все про климат знают. Есть Институт океанологии, а в нем аж целая Лаборатория взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений.

В его родном Питере есть Главная геофизическая обсерватория им. Воейкова. И там профессионалы работают, которые занимаются изучением климата. Но нет, не у них спрашивает президент о том, что происходит с климатом. Про них он, похоже, даже ничего не знает. Ну, иначе он не стал бы говорить, что причины глобальных изменений климата никому не известны. Он бы знал, что есть в России люди, которым это хорошо известно.