21.12.2019, 11:30

Климатолог: Путину не известны настоящие причины глобальных изменений климата

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Михаил Юлкин
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Климатолог: Путину не известны настоящие причины глобальных изменений климата
Foto: Alexei Druzhinin, AP

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась с вопроса о личном мнении главы государства по вопросу климатических изменений и связанных с ними угроз. Путин ответил, что настоящие причины глобальных изменений климата никому не известны. Генеральный директор АНО ”Центр экологических инвестиций”, эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин комментирует ответ президента РФ.

Не так важно, каким по счету был вопрос. Главное — какой был ответ. В своем ответе президент России фактически признался, что ему не известны настоящие причины глобальных изменений климата. Он думает, что это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной, как то: наклон оси вращения Земли либо ее орбиты вокруг Солнца.

Интересно в связи с этим было бы узнать, у кого он спрашивал об этом. Вот в России есть целый Институт глобального климата и экологии. Там работают высококвалифицированные специалисты, которые все про это знают. Есть еще Институт физики атмосферы. Там тоже работают профессиональные климатологи, которые изучают изменения климата, строят для этого сложные математические модели и тоже все про климат знают. Есть Институт океанологии, а в нем аж целая Лаборатория взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений.

В его родном Питере есть Главная геофизическая обсерватория им. Воейкова. И там профессионалы работают, которые занимаются изучением климата. Но нет, не у них спрашивает президент о том, что происходит с климатом. Про них он, похоже, даже ничего не знает. Ну, иначе он не стал бы говорить, что причины глобальных изменений климата никому не известны. Он бы знал, что есть в России люди, которым это хорошо известно.

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