Керсти Кальюлайд дала возможность выплакаться тем, кто любит Россию больше Эстонии

Речь президента Керсти Кальюлайд по случаю Дня рождения Эстонской Республики, как и ожидалось, вызвала шквал критики и справа, и слева. Националисты критикуют речь уже только потому, что её произнесла Керсти Кальюлайд. Их неприятие президента приобрело достаточно карикатурный характер, и потому им не нравится всё, что говорит президент Эстонии. А левые, естественно, устроили истерику в связи с очередной попыткой государства ликвидировать русскую школу и насильно обратить русских в эстонцев. Именно эти угрозы защитники ”русского мира” услышали в словах Крести Кальюлайд.

Так вот. Я тоже хочу присоединиться к хору критиков. Да, госпожа Кальюлайд! Плохо вы знаете своих соотечественников! Или составители ваших речей имеют мало достоверной информации об эстонском обществе. Я не берусь судить обо всём сказанном: мне постоянно намекают, что я слишком недолго живу в Эстонии, чтобы иметь право давать оценки местной жизни. Это твердят и русские, и эстонцы, по сути, предлагая установить ценз оседлости для получения права на собственное мнение об Эстонии. Но ”русский мир” Эстонии я знаю довольно хорошо. Ещё лучше знаю Россию. Поэтому могу с полной ответственностью заявить: госпожа Кальюлайд! Вас обманули! В Эстонии нет никакого ”русского вопроса”. Вы, конечно, слово ”русские” и не произносили, но явно наш этнос имели в виду, когда говорили о соотечественниках с другими культурными корнями и языком. Делюсь с вами своими наблюдениями: русские в Эстонии практически утратили свою культурную идентичность, а русский язык стремительно деградирует. Вопрос о существовании русской школы решится вскоре сам собой: подготовка преподавателей на русском языке в Эстонии практически обнулилась, только в Нарвском колледже готовят немного гуманитариев для работы в многоязычной среде. А биологи, физики, химики и прочие русскоязычные педагоги по причине возраста начинают стремительно выбывать из профессии. Вместе с ними закончится и русская школа.

Только зря вы полагаете, что тотальный переход на изучение эстонского языка сделает местных русских лояльными гражданами Эстонии. Ведь самые известные предатели Эстонии — Херман Симм, Алексей Дрессен, Денис Метсавас и Владимир Куликов отлично владели эстонским языком. Но это не помешало им вести подрывную работу против Эстонского государства. Русский язык — это лишь средство коммуникации, а не тормоз интеграции. В США я встречал русских, которые по 50 лет живут на Брайтон-бич в Нью-Йорке, но так и не освоили английского в совершенстве. При этом они считают себя стопроцентными американцами и американскими патриотами. В Эстонии общество расколото именно ”российским вопросом”, а не ”русской проблемой”. Я убеждён, что линия разлома, мешающая Эстонии стать единым государством с цельным/бесшовным обществом, проходит не между русскими и эстонцами, но между Эстонией и Россией. И уверенность моя построена на анализе общественно-политических процессов и информационного контента в русскоязычном сегменте социальных сетей Эстонии.