Керсти Кальюлайд дала возможность выплакаться тем, кто любит Россию больше Эстонии(20)
Преподаватель и публицист Андрей Кузичкин прокомментировал неоднозначную речь президента Керсти Кальюлайд.
Преподаватель и публицист Андрей Кузичкин прокомментировал неоднозначную речь президента Керсти Кальюлайд.
Речь президента Керсти Кальюлайд по случаю Дня рождения Эстонской Республики, как и ожидалось, вызвала шквал критики и справа, и слева. Националисты критикуют речь уже только потому, что её произнесла Керсти Кальюлайд. Их неприятие президента приобрело достаточно карикатурный характер, и потому им не нравится всё, что говорит президент Эстонии. А левые, естественно, устроили истерику в связи с очередной попыткой государства ликвидировать русскую школу и насильно обратить русских в эстонцев. Именно эти угрозы защитники ”русского мира” услышали в словах Крести Кальюлайд.
Так вот. Я тоже хочу присоединиться к хору критиков. Да, госпожа Кальюлайд! Плохо вы знаете своих соотечественников! Или составители ваших речей имеют мало достоверной информации об эстонском обществе. Я не берусь судить обо всём сказанном: мне постоянно намекают, что я слишком недолго живу в Эстонии, чтобы иметь право давать оценки местной жизни. Это твердят и русские, и эстонцы, по сути, предлагая установить ценз оседлости для получения права на собственное мнение об Эстонии. Но ”русский мир” Эстонии я знаю довольно хорошо. Ещё лучше знаю Россию. Поэтому могу с полной ответственностью заявить: госпожа Кальюлайд! Вас обманули! В Эстонии нет никакого ”русского вопроса”. Вы, конечно, слово ”русские” и не произносили, но явно наш этнос имели в виду, когда говорили о соотечественниках с другими культурными корнями и языком. Делюсь с вами своими наблюдениями: русские в Эстонии практически утратили свою культурную идентичность, а русский язык стремительно деградирует. Вопрос о существовании русской школы решится вскоре сам собой: подготовка преподавателей на русском языке в Эстонии практически обнулилась, только в Нарвском колледже готовят немного гуманитариев для работы в многоязычной среде. А биологи, физики, химики и прочие русскоязычные педагоги по причине возраста начинают стремительно выбывать из профессии. Вместе с ними закончится и русская школа.
Только зря вы полагаете, что тотальный переход на изучение эстонского языка сделает местных русских лояльными гражданами Эстонии. Ведь самые известные предатели Эстонии — Херман Симм, Алексей Дрессен, Денис Метсавас и Владимир Куликов отлично владели эстонским языком. Но это не помешало им вести подрывную работу против Эстонского государства. Русский язык — это лишь средство коммуникации, а не тормоз интеграции. В США я встречал русских, которые по 50 лет живут на Брайтон-бич в Нью-Йорке, но так и не освоили английского в совершенстве. При этом они считают себя стопроцентными американцами и американскими патриотами. В Эстонии общество расколото именно ”российским вопросом”, а не ”русской проблемой”. Я убеждён, что линия разлома, мешающая Эстонии стать единым государством с цельным/бесшовным обществом, проходит не между русскими и эстонцами, но между Эстонией и Россией. И уверенность моя построена на анализе общественно-политических процессов и информационного контента в русскоязычном сегменте социальных сетей Эстонии.
Да, я убеждён, что в Эстонии есть ”пятая колонна” России. Но она включает и русских, и эстонцев. Возможно, и граждан других национальностей. Они объединены идеей интеграции не с Европой, а с Россией. Как их узнать? Очень просто: читайте их публикации и комментарии. Там всё очевидно и набор мыслей стоит максимум 1 евро, такова цена инструкции пророссийским активистам в странах ближнего и дальнего зарубежья. А что в этих кремлёвских наставлениях? НАТО — угроза для Эстонии, потому что провоцирует агрессию России. Российский транзит можно восстановить, а для этого нужно вернуть ”бронзового солдата” на Тынисмяги. Лицам без гражданства нужно раздать паспорта граждан Эстонии безо
всяких условий. Русский язык нужно сделать вторым государственным, а эстонский язык учить не нужно, потому что на нём говорит меньше миллиона человек. Эстония давно утратила суверенитет и перешла под внешнее управление США. Евросоюз на грани развала. Эстония — государство-банкрот, живущее на подачки ЕС. Советская оккупация и депортация — мифы националистов. Западные вакцины — дерьмо, а российский ”Спутник” — ого-го! И самое актуальное последних дней: Путин — молодец, а Навальный — подлец! И эти месседжи, низводящие Эстонию до статуса false-state, распространяют в медиа и соцсетях не только русские, но и эстонцы.
С другой стороны, госпожа Кальюлайд, сокрушаясь, что существует недопонимание между эстонцами и соотечественниками с другими культурными корнями и родным языком, не сказала, что речь идёт только об отсутствии межъязыковой коммуникации. И это так: не языки конфликтуют и культуры, а разная политическая ментальность и идеологические установки. Проблему создания единого общества невозможно решить запретами на образование на иных, кроме эстонского, языках. Русская школа в Эстонии может сохраниться, но при условии глубокого реформирования. Просто детей нужно образовывать и воспитывать в европейской системе ценностей. Например, таких, как: приоритет человека над государством, свобода слова, мнений и собраний, разделение властей, прозрачное и состязательное судопроизводство, политическая конкуренция, честные выборы, прямая демократия с подотчётностью властей избирателям, эффективная защита прав меньшинств, равенство всех перед законом. То есть таких ценностей, которые в современной России или девальвированы, или сознательно разрушены в угоду авторитарной власти. А люди, разделяющие общие ценности, всегда найдут и общий язык. Евросоюз, объединивший десятки народов с разными языками, культурами и религиями, убедительное тому доказательство.
Но что делать с теми, кто любит Россию больше Эстонии? Конечно, среди них полно платных троллей на содержании кремлёвских контор. И эта любовь за деньги. Но много и таких, кто унаследовал от отцов и матерей гены великодержавного шовинизма, и на Европу плюёт с высокой колокольни. Я думаю, таких людей нужно пожалеть и простить. Они часто озлоблены на себя за неудачный выбор жизненного пути, кто-то тоскует по утраченному статусу и номенклатурной советской роскоши партработников, кто-то не выучил эстонского языка, занят низкоквалифицированным трудом и получает низкие зарплаты. Они злятся на себя, но срывают свою злость на Эстонии. Эти люди нуждаются в гештальт-терапии: пусть у них будет возможность выкричаться, выплакаться и успокоиться.
И речь президента — это отличный инструмент такой терапии, дающий возможность всем обиженным ещё раз прокричать на весь мир о своей несчастной судьбе.
А мы, кто верит в себя и в демократию, будем строить сильную и свободную Эстонию.
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