Казахстан — год с Президентом Касым-Жомартом Токаевым
В преддверии годовщины с новым президентом посол Республики Казахстан в Эстонии Нурлан Сейтимов объясняет, какой дорогой идет азиатская страна и что общего у Казахстана и Эстонии.
В преддверии годовщины с новым президентом посол Республики Казахстан в Эстонии Нурлан Сейтимов объясняет, какой дорогой идет азиатская страна и что общего у Казахстана и Эстонии.
Для преодоления препятствий, появившихся в мире в связи с коронавирусом, Эстонии и Казахстану нужно выйти на новый этап сотрудничества, поскольку как государства, расположенные на границах крупных стран, мы можем добиться успеха только в условиях открытого сотрудничества.
Наши страны могут быть удовлетворены долгосрочным хорошим партнерством, которому положил начало первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. С момента визита президента в Эстонию прошло девять лет, за которые мир в целом и Казахстан в частности сильно изменились.
К сожалению, экономические отношения между нашими странами переживают трудные времена, поэтому теперь Казахстан предлагает Эстонии вновь начать сотрудничество: для того, чтобы бороться с глобальными последствиями COVID-19, необходима поддержка союзников и друзей. Казахстан и Эстония являются друзьями, поэтому мы оптимистично смотрим на сотрудничество как в сфере транзита традиционных товаров, так и в области информационных технологий. Например, в Казахстане разработали платформу Smart Bridge - интеграцию между информационными системами госорганов и частным сектором на основе эстонского опыта X-Road. Я могу заверить вас, что Казахстан, который успешно провел исторические политические перемены, готов двигаться вперед.
Прошлый год ознаменовал для Казахстана начало нового исторического этапа, поскольку впервые после провозглашения государственности в 1991 году произошла смена власти. 12 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев официально занял пост главы государства. Передача власти, которой несколько десятилетий принадлежала Нурсултану Назарбаеву, прошла без раскола в обществе и потрясений для государства.
Успех на президентских выборах обеспечил К.Токаеву общественное признание и авторитет, необходимый для реализации предстоящих изменений. Казахстан достиг нового исторического этапа, полного надежд и ожиданий, поскольку передача власти совпала с глобальными изменениями. По всему миру организовывают крупные общественные протесты, а международное экономическое сотрудничество ослабевает.
В каком-то смысле Казахстан оказался на перепутье, так как дальнейшее развитие все больше зависит от действий властей. В новой ситуации К.Токаев исходит из необходимости разумного диалога с обществом, поэтому он отказался от т.н политики «закручивания гаек». Казахстан отказался от практиковавшейся ранее блокировки Интернета и силового разгона протестующих. Во всех городах нашей страны начали проводить законные и легальные акции протесты. Интеллектуальная власть, опирающаяся на диалог и терпеливое общение в формате «Слышащего государства», становится новой тенденцией в Казахстане.
”В отличие от Эстонии, где такие жесткие меры для защиты людей также были использованы впервые, в Казахстане был установлен полный карантин, который длился 2 месяца
Одним из ключевых пунктов президентской повестки К.Токаева стало создание и работа Национального совета общественного доверия, в который вошли известные политики, общественные деятели, экономисты и интеллектуалы. Работа Нацсовета ведется по политическому, социальному и экономическому направлениям, на повестку выносятся самые актуальные и острые вопросы государственного развития.
Решения в области информационных технологий играют главную роль в диалоге между властью и обществом. Будучи активным пользователем социальных сетей, К.Токаев также быстро дает личную оценку тому или иному событию в стране. Социальные сети также помогают главе государства своевременно реагировать на вопросы, вызывающие общественную обеспокоенность.
Пандемия COVID-19 оказалась для страны серьезным испытанием, и К.Токаев впервые в истории Казахстана установил чрезвычайное положение. В отличие от Эстонии, где такие жесткие меры для защиты людей также были использованы впервые, в Казахстане был установлен полный карантин, который длился 2 месяца.
В настоящее время страна выходит из пандемии с минимальными потерями и постепенно восстанавливается. Однако мы переживаем ситуацию, в которой падение спроса на сырье привело к резкому замедлению экономической активности во всех странах мира. Это оказало влияние на экономику, рабочие места и благосостояние людей в Казахстане. Казахстан обладает достаточными финансовыми возможностями и валютными резервами для обеспечения социально-экономической стабильности, а также для поддержки как делового, так и внутреннего спроса, что позволит справиться с негативными мировыми последствиями. Наши валютные резервы в настоящее время составляют более 30 миллиардов долларов, а активы Национального фонда Республики Казахстан превышают 58 миллиардов долларов.
Президент К.Токаев лично занимается продвижением пакета антикризисных мер, предусмотренных для оживления экономики. Это позволит уменьшить чрезмерную зависимость от нефтегазового сектора, что в свою очередь в условиях нынешнего кризиса может помочь диверсификации экономики. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует снижение ВВП Казахстана на 3% в 2020 году. Однако в результате принятых экономических мер международные экономисты прогнозируют рост в размере 5,5% в 2021 году.
”Результаты должны быть достигнуты, несмотря на санкции, непредсказуемость мирового рынка, торговые войны и рост протекционизма.
Концепция, созданная К.Токаевым, уделяет большое внимание укреплению экономической составляющей внешней политики, которая заключается в создании условий для реализации экономического потенциала Казахстана и поиска прибыльных транзитных коридоров на мировой рынок. Результаты должны быть достигнуты, несмотря на санкции, непредсказуемость мирового рынка, торговые войны и рост протекционизма. В новой реальности мировой экономики Казахстан ищет новые экономические ниши и источники дохода.
Для достижения своих целей Глава государства встретился с руководителями основных геополитических центров и стратегическими партнерами страны: России, Китая, США, стран Евросоюза, Центральной Азии и исламского мира. К.Токаев придерживается курса, установленного первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, во внешней и внутренней политике.
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