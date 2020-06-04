Казахстан — год с Президентом Касым-Жомартом Токаевым

Для преодоления препятствий, появившихся в мире в связи с коронавирусом, Эстонии и Казахстану нужно выйти на новый этап сотрудничества, поскольку как государства, расположенные на границах крупных стран, мы можем добиться успеха только в условиях открытого сотрудничества.

Наши страны могут быть удовлетворены долгосрочным хорошим партнерством, которому положил начало первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. С момента визита президента в Эстонию прошло девять лет, за которые мир в целом и Казахстан в частности сильно изменились.

К сожалению, экономические отношения между нашими странами переживают трудные времена, поэтому теперь Казахстан предлагает Эстонии вновь начать сотрудничество: для того, чтобы бороться с глобальными последствиями COVID-19, необходима поддержка союзников и друзей. Казахстан и Эстония являются друзьями, поэтому мы оптимистично смотрим на сотрудничество как в сфере транзита традиционных товаров, так и в области информационных технологий. Например, в Казахстане разработали платформу Smart Bridge - интеграцию между информационными системами госорганов и частным сектором на основе эстонского опыта X-Road. Я могу заверить вас, что Казахстан, который успешно провел исторические политические перемены, готов двигаться вперед.

Прошлый год ознаменовал для Казахстана начало нового исторического этапа, поскольку впервые после провозглашения государственности в 1991 году произошла смена власти. 12 июня 2019 года Касым-Жомарт Токаев официально занял пост главы государства. Передача власти, которой несколько десятилетий принадлежала Нурсултану Назарбаеву, прошла без раскола в обществе и потрясений для государства.

Вместо того, чтобы закручивать гайки, мы ведем диалог



Успех на президентских выборах обеспечил К.Токаеву общественное признание и авторитет, необходимый для реализации предстоящих изменений. Казахстан достиг нового исторического этапа, полного надежд и ожиданий, поскольку передача власти совпала с глобальными изменениями. По всему миру организовывают крупные общественные протесты, а международное экономическое сотрудничество ослабевает.