Катри Райк: нарвская Linnaleht — это не газета

Кстати, здесь мы снова имеем дело с двойным налогообложением. Город ведь уже выплатил дотацию ”газете”. Но по своему горькому опыту я знаю, что с ”неправильных” людей просят за опубликование статьи значительную сумму. К примеру, с меня запросили 420 евро вместе с НСО. За эти деньги можно купить рекламу в республиканской газете. Я показала всем желающим нашу переписку с Linnaleht, доказав, что с меня запросили эту сумму. Что бы ни говорили представители Linnaleht, именно так это все и было. Дело не во мне, а в принципе: устав ”газеты” предусматривает, что издание дает жителям региона возможность публиковать свое мнение и объявления.

Так что Linnaleht — это голос не всех жителей Нарвы, а лишь ”правильных” людей. Из-за такой предвзятости эта ”газета” отличается от большинства других городских и волостных газет. Очень странное впечатление производит подборка фотографий в Linnaleht. Самое частое фото в этом издании — улыбающийся мэр, на праздничных мероприятиях пожимающий кому-нибудь руку. Было бы интересно увидеть мэра, например, на встрече с местными энергетиками или представителями национальных культурных обществ, которые испытывают финансовые трудности. Было бы приятно, если бы мэр посетил центр ”Матвейка” для детей с ограниченными возможностями. Я не хочу ни в коем случае обидеть мэра Алексея Евграфова, но, по всей видимости, такие встречи и не происходят, иначе мы бы увидели фотографии с них. Но это те темы, о которых нарвитяне говорят на своих кухнях и на разных встречах. И вот об этих сложных темах Linnaleht не пишет, поскольку об историях успеха, например, об открытии спортивной площадки говорить приятнее.

Еще одна причина, почему Linnaleht — не газета: у издания проблемы с нахождением материалов — чем еще можно объяснить такой широкий межстрочный интервал? И совершенно неясно, почему в ”газете”, оплачиваемой налогоплательщиками, должна быть телевизионная программа. Я понимаю, что благодаря этому пропагандистская газета остается на столе целую неделю, но ведь ТВ-программа есть в других газетах!

И вообще, учитывая богатый медиа-ландшафт Нарвы, нужно ли еженедельно публиковать городской инфолисток? Давайте не будем забывать, что это не газета, а политическое издание, которое из своего кармана должна оплачивать фракция Kodulinn Narva.