Катри Райк: нарвская Linnaleht — это не газета

Нарвская Linnaleht — не газета уже хотя бы потому, что расходы на нее раздуты до абсурда. В представленном мэрией проекте бюджета города на 2020 год на газету предусмотрено 145 000 евро.
В последние годы город также принял два дополнительных бюджета, так что, возможно, это еще и не окончательная сумма, которая будет выделена в следующем году на эту ”газету”. В этом году коалиция в городском собрании (оппозиция голосовала против) выделила на ”газету” 145 000 евро. Кроме того, ”газета” зарабатывает на рекламе, хотя цены на ее рекламу нигде не размещены. Руководитель Союза медиапредприятий Эстонии Март Раудсаар написал еще в августе 2019 года, что Linnaleht действует на рекламном рынке нечестно — издание предлагает рекламу намного дешевле своих конкурентов.
Муниципальные чиновники по сей день молчат о том, платят ли городские департаменты за свои объявления отдельно. Депутатам для выяснения этого нужно сделать запрос. То же самое следует спросить и у руководителей городских учреждений. Если город платит вдвойне, то тогда это крайне безответственное расходование средств города и жителей.
Linnaleht — не газета еще и потому, что в ней публикуется мнение только "правильных" людей. Эти люди в подавляющем большинстве входят во фракцию Kodulinn Narva или в руководство города. Правда, чтобы запутать следы, раз в месяц нужно публиковать кого-то еще. Я не верю, что депутаты из правящей фракции платят за публикацию своих статей.
Кстати, здесь мы снова имеем дело с двойным налогообложением. Город ведь уже выплатил дотацию ”газете”. Но по своему горькому опыту я знаю, что с ”неправильных” людей просят за опубликование статьи значительную сумму. К примеру, с меня запросили 420 евро вместе с НСО. За эти деньги можно купить рекламу в республиканской газете. Я показала всем желающим нашу переписку с Linnaleht, доказав, что с меня запросили эту сумму. Что бы ни говорили представители Linnaleht, именно так это все и было. Дело не во мне, а в принципе: устав ”газеты” предусматривает, что издание дает жителям региона возможность публиковать свое мнение и объявления.
Так что Linnaleht — это голос не всех жителей Нарвы, а лишь ”правильных” людей. Из-за такой предвзятости эта ”газета” отличается от большинства других городских и волостных газет. Очень странное впечатление производит подборка фотографий в Linnaleht. Самое частое фото в этом издании — улыбающийся мэр, на праздничных мероприятиях пожимающий кому-нибудь руку. Было бы интересно увидеть мэра, например, на встрече с местными энергетиками или представителями национальных культурных обществ, которые испытывают финансовые трудности. Было бы приятно, если бы мэр посетил центр ”Матвейка” для детей с ограниченными возможностями. Я не хочу ни в коем случае обидеть мэра Алексея Евграфова, но, по всей видимости, такие встречи и не происходят, иначе мы бы увидели фотографии с них. Но это те темы, о которых нарвитяне говорят на своих кухнях и на разных встречах. И вот об этих сложных темах Linnaleht не пишет, поскольку об историях успеха, например, об открытии спортивной площадки говорить приятнее.
Еще одна причина, почему Linnaleht — не газета: у издания проблемы с нахождением материалов — чем еще можно объяснить такой широкий межстрочный интервал? И совершенно неясно, почему в ”газете”, оплачиваемой налогоплательщиками, должна быть телевизионная программа. Я понимаю, что благодаря этому пропагандистская газета остается на столе целую неделю, но ведь ТВ-программа есть в других газетах!
И вообще, учитывая богатый медиа-ландшафт Нарвы, нужно ли еженедельно публиковать городской инфолисток? Давайте не будем забывать, что это не газета, а политическое издание, которое из своего кармана должна оплачивать фракция Kodulinn Narva.
На меня как на оппозиционного политика легко нападать, когда я говорю об этой ”газете”. Но и молчать тоже невозможно. Нарвитяне уже высказали свое мнение: на портале seti.ee проголосовали 1 500 человек, и девять из десяти заявили, что Linnaleht им не нужна. Если сегодняшнее большинство в городском собрании хоть немного прислушивается к людям, то оно закроет целевое учреждение Narva Linnaleht. Настоящих журналистских изданий в Нарве хватает.
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