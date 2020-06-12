Калле Кландорф рассказал новые подробности застройки Таллиннского ипподрома

"Член правления фирмы-застройщика территории бывшего Таллиннского ипподрома Alfa Property Яанус Микк сегодня выступил в медиа с заявлением о том, что город согласился с предложенным застройщиком решением вывести дождевые воды в море. Это не соответствует действительности. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства не выдавал согласование на систему отвода дождевой воды. Поведение застройщика непонятно, ведь нельзя оказывать давление на город за счет ложных утверждений. Застройщик может приступить к строительству здания при наличии разрешения на строительство, однако без наличия необходимых сетей, в том числе системы отвода дождевой воды, разрешение на использование здания получить нельзя.

Последняя встреча специалистов Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства с представителями проектировщика состоялась 7 мая, когда предприятие Tallinna Vesi и Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства внесли замечания в схему отвода дождевой воды. После обсуждения проектировщики не представили на согласование откорректированный проект схемы, поэтому не было и согласования. Мы по-прежнему ожидаем от девелопера эскизный проект по строительству системы отвода дождевых вод и насосной станции.

В октябре 2019 года в Департамент коммунального хозяйства и окружающей среды поступила экспертная оценка, составленная OÜ Entec Eesti при сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом. При составлении экспертной оценки водосбор рассматривался не целиком, а лишь частично — его отрезок от Палдиского шоссе, улицы Эндла, Мустамяэ теэ до моря. Для обсуждения деталей экспертной оценки 13.01.2020 состоялось совещание Таллиннского департамента коммунального хозяйства и окружающей среды с представителями предприятия Tallinna Vesi, в ходе которого ни одно из решений не было одобрено.

Застройщику следует считаться с установленными требованиями, в том числе и относительно отвода дождевых вод, и в этом отношении город Таллинн и Tallinna Vesi установили четкие критерии. Еще можно понять, когда дождевые воды выведены через канаву с какого-либо небольшого участка, однако в данном случае речь идет о большой прибрежной зоне, канализационные системы которой должны соединяться с районными трассами. Строительство трубопровода, конечно, более дорогостоящее решение, однако мы не можем допустить риска затопления и промерзания канавы, которое создало бы проблемы для всей округи. Застройщик намерен построить канаву возле пляжа Штромки, который ходатайствует о ”Голубом флаге”, и мы не можем допустить такого варианта. Сделанные сегодня неверные решения в будущем выльются в необоснованные расходы для города, а значит, и для каждого таллиннца.