Как закончилась сказка про "Гэдээр"

В силу каких-то непонятных обстоятельств, я, книжный ребенок, проводивший дождливое ленинградское лето среди дачных подшивок "Иностранной Литературы", умудрилась не прочитать в детстве "Хроники Нарнии". Лев, колдунья и платяной шкаф прошли мимо меня, свернувшейся на диване с очередным Крапивиным. Однако и у меня была своя волшебная страна, полная чудес и магических превращений. Называлась она "Гэдээр", а путеводителем по ней стал учебник по немецкому языку для третьего класса средней школы.

Волшебство по расписанию

Открывался учебник диалогом, больше похожим на серию магических заклинаний. На картинке девочка моего возраста намазывала на белую булочку толстый слой варенья, а мама в платье и туфельках говорила ей:

- Моника, не торопись. Ешь медленнее.

- Но я должна быть в школе вовремя, мама!

- По расписанию твой автобус придет через 11 минут. У тебя есть время.

- Спасибо, мама.

Поистине волшебная страна "Гэдээр"! 72-й автобус, отвозивший меня в школу, прибывал не по расписанию, а по воле божьей, так что во вторник я как раз успевала к 8.30, в четверг приезжала на 15 минут раньше, а в пятницу опаздывала так безнадежно, что коротала время, оставшееся от первого урока, за болтовней с гардеробщицей Софьей Исааковной, утверждавшей, что зная идиш, немецкий можно и не учить.

Летом в ГДР всегда светило солнце. Зимой всегда шел густой приятный снег. Осенью следовало собирать грибы, весной — цветы. Населяли ГДР чудесные, здоровые и дружные люди — семейство Краузе, состоявшее из бабушки, бородатого папы, спортивного вида мамы и, наконец, пионерки Моники. Краузе жили простой, понятной жизнью, не омраченной сомнениями. Бабушка пекла печенье, папа сидел в кресле и читал газету, Моника с мамой делали по утрам зарядку. Одноклассники Моники были все как один веселы и веснушчаты и не воровали у нее из ранца югославские жвачки. Когда они пели у костра — Und wir lieben die Heimat! — лица их выглядели такими счастливыми и радостными, что сердце мое екало от тоски.

"Вот каких успехов может достичь социалистическая страна, если все ее граждане соблюдают порядок!", — говорила наша "немка" Татьяна Борисовна и выразительно смотрела на нас. Татьяна Борисовна знала о чем говорит — проведя в ГДР пять лет в качестве офицерской жены, она ходила по тем же улицам, что и семейство Краузе, ела на завтрак те же булочки с вареньем. Одевалась Татьяна Борисовна в неизменной красно-желто-черной гамме, а над ее столом в классе висел фанерный герб с циркулем и венками колосьев.