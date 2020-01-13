13.01.2020, 15:10

Как справиться с посленовогодним бардаком?


Александр Тараскин
EST
Viljandi jõulupuu
Viljandi jõulupuuFoto: Kenno Soo

Кажется, что праздники пролетели невыносимо быстро. Вот только же всё блестело, приятно пахло лесом и печёным яблоком с корицей. Где тот идеальный порядок и та зелёная красавица в углу?! На полу минное поле из иголок, на столе да и в холодильнике гора не съеденных продуктов, а большой мешок в коридоре наполнен вовсе не подарками. Так обычно заканчиваются длинные рождественско-новогодние праздники у многих из нас, пишет ведущий специалист отдела отходного хозяйства при Таллиннском департаменте предпринимательства Александр Тараскин.

Кажется, что праздники пролетели невыносимо быстро. Вот только же всё блестело, приятно пахло лесом и печёным яблоком с корицей. Где тот идеальный порядок и та зелёная красавица в углу?! На полу минное поле из иголок, на столе да и в холодильнике гора не съеденных продуктов, а большой мешок в коридоре наполнен вовсе не подарками. Так обычно заканчиваются длинные рождественско-новогодние праздники у многих из нас.

Настала пора взяться за уборку жилища. Ну с салатами уже разобрались, фрукты уже почти доели и шоколадки растаяли во рту, а не в руках, не без помощи друзей, зашедших на чай в гости. Праздничные украшения укладываются в спячку до следующего декабря, хотя так хочется ещё света гирлянд и отблесков разноцветных шаров, мишуры на ёлке, и треугольника на окне, уже успевшего стать таким привычным. Все подарки открыты и многочисленная упаковка ждёт отправления в спецконтейнеры. Ну а как же быть с чудом в углу, уже совсем не похожим на лесную красавицу?

Аккуратно снимаются игрушки и шары, мишура и гирлянды так, чтобы ничего не осталось из украшений. Можно ёлку обернуть в покрывало положив на пол, а можно плотно связать ветки, если иголки ещё не стали сыпаться. Теперь ёлка готова к переезду. Куда?

Тут можно выбрать сразу из нескольких вариантов. Самый простой это заказать вывоз ёлки у фирмы, имеющей разрешение на обращение с бытовыми отходами в вашем районе, например, скооперировавшись с соседями. Так же можно самим отвезти ёлку на ближайшую станцию приёма отходов. Или можно просто оставить в одном из временных мест их сбора, откуда позже из ёлок будет сделана древесная щепа для парка неподалёку или собрана красивая огненная скульптура, которая осветит праздник масленицы.

Легко определить местонахождение в столице пунктов сбора ёлок, а также станций приёма отходов и контактные данные перевозчика с помощью интерактивной карты.

А что делать с многочисленной упаковкой из под подарков, напитков и мандаринов мы все уже хорошо знаем. У многих домов уже стоят отдельные контейнеры для сбора упаковки. Жители частных домов используют услугу мешка для упаковки. А кто-то оставляет рассортированные бумагу-стекло-пластик и металл в уличных сине-зелёно-жёлтых пунктах, которые также есть рядом со всеми гипермаркетами города. Найти ближайший к вам пункт приема отходов можно на портале-навигаторе www.Kuhuviia.ee.

Как же приятно, когда дома порядок, а за окном чистая и красивая окружающая нас среда обитания! Теперь можно с нетерпением ждать следующих праздников.

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